Especialistas que participarão de congresso nacional realizam atendimentos no Centro de Doenças Raras

Os profissionais que vão participar do IV Congresso Nacional Multidisciplinar de Doenças Raras e Anomalias Congênitas (Conamdracon) realizaram atendimentos, na tarde desta segunda-feira (25), no Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras, administrado pela Prefeitura de João Pessoa. O congresso acontece a partir desta terça-feira (26), no Espaço Cultural José Lins do Rego, no bairro de Tambauzinho.

Segundo Saionara Araújo, diretora geral do Centro de Doenças Raras, a visita desses profissionais é importante porque serve como uma troca de experiências para o enriquecimento do trabalho. “A importância desse congresso e a vinda dos profissionais para João Pessoa deve ampliar a qualificação dos servidores e trazer os olhares de outros profissionais do Brasil, visando prestar um atendimento cada vez melhor, como prega a Secretaria Municipal de Saúde”, destacou.

De acordo com Lauda Santos, presidente da Associação Maria Vitoria de Doenças Raras (Amavi Raras), com sede em Brasília-DF, a importância do trabalho do Centro de Doenças Raras de João Pessoa se dá pela divulgação, conscientização e orientação de que o paciente raro não está sozinho. “O paciente raro sabe que pode contar com o Centro, pois a educação faz parte da conscientização e do empoderamento desse paciente e vocês aqui de João Pessoa são privilegiados por ter esse acolhimento, atendimento e tratamento centralizados em um só local”, exaltou Lauda Ramos.

Conamdracon – O Congresso Nacional Multidisciplinar de Doenças Raras e Anomalias Congênitas acontece entre os dias 26 e 28 de março, no Teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural José Lins do Rego. O evento é uma realização da Associação Paraibana de Doenças Raras (Aspador), em parceria com a Prefeitura de João Pessoa e o Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras.

O Congresso é voltado aos profissionais e estudantes de todas as áreas da saúde e suas inscrições seguem abertas até a data da realização. Para participar é necessário fazer a inscrição no site do evento e realizar o pagamento da taxa de R$150,00 para profissionais e R$120,00 para estudantes.

Os inscritos podem escolher entre participar de forma presencial ou virtual e contarão com uma programação técnica e científica com palestras magnas, conferências, mesas redondas, hands on, minissimpósios e apresentações de trabalhos científicos, inscritos previamente.

Para conhecer os palestrantes confirmados e conferir mais informações sobre o Congresso, basta acessar o site do Conamdracon.