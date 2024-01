Careca brilha nos pênaltis e vira herói do Altos contra o Santa Cruz na Pré-Copa do Nordeste

O jogo entre Altos e Santa Cruz, pela Pré-Copa do Nordeste, foi marcado por uma disputa de pênaltis quase interminável. No fim das contas, brilhou a estrela do goleiro Careca, do Altos, que é natural de Campina Grande. Na vitória do time piauiense por 11 a 10, o arqueiro defendeu duas cobranças adversárias e ainda foi responsável por marcar um dos gols. Com o resultado positivo, o Jacaré passou de fase e enfrentará o ASA na briga por uma vaga na fase de grupos da maior competição regional do Brasil.

Careca brilha na classificação do Altos sobre o Santa Cruz

Apesar de ser paraibano, Careca iniciou sua carreira no América-PE, em 2015. No ano seguinte, chegou ao seu primeiro time na Paraíba, atuando nas categorias de base do CSP. O goleiro acumula um título estadual: a 2ª divisão do Paraibano de 2017, vestindo as cores do Nacional de Patos.

A última passagem oficial de Careca pela Paraíba foi em 2023, quando atuou mais uma vez pelo CSP. Após sair do Tigre, o goleiro passou por Capital FC, Icasa e Oierense, até chegar ao Altos. O arqueiro também jogou em terras paraibanas de forma amadora. Acontece que ele foi um dos atletas que estavam presentes na Copa Campina Grande de Futebol Amador, também em 2023.

Passagens de Careca pelo futebol paraibano