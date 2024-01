Quando o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é divulgado, o estudante já se pergunta se a nota obtida será suficiente para que ele seja aprovado no curso que sonha. Não tirar uma nota tão alta não é sinônimo de dar adeus de adeus ao ensino superior, onde é possível entrar com diversas faixas de pontuação. Por isso, esta reportagem traz informações para responder: 400 pontos no Enem dá para qual curso na Paraíba?

Quem tirou notas na faixa dos 400 pontos no Enem tem várias opções na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e também no Instituto Federal da Paraíba (IFPB). Dependendo da localização e da modalidade de inscrição no Sisu, com essa pontuação é possível cursar Ciência da Computação, Direito e Fisioterapia, por exemplo.

Como existem diversos tipos de segmentos dentro das cotas (estudantes de escolas públicas, indígenas, pessoas com deficiência, etc), conforme cada instituição, esta reportagem considera as menores notas de corte registrada na modalidade de cotas como um todo. Veja todas as possibilidades abaixo para quem tirou 400 pontos no Enem.

400 pontos no Enem dá para qual curso na UFPB?

Ciência da Computação, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 400,36 pontos;

Administração, em Bananeiras, pelo sistema de cotas – 402,2 pontos;

Matemática, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 407,76 pontos;

Educação Física, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 413,8 pontos;

Letras/Língua Portuguesa, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 414,58 pontos;

Ecologia, em Rio Tinto, pelo sistema de cotas – 415,94 pontos;

Pedagogia, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 417,22 pontos;

Terapia Ocupacional, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 417,6 pontos;

Filosofia, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 418,9 pontos;

Hotelaria, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 422pontos;

Nutrição, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 424 pontos;

Ciências biológicas, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 425,02 pontos;

Matemática, em Rio Tinto, pelo sistema de cotas – 425,9 pontos;

Ciências contábeis, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 428,42 pontos;

Ciências agrárias, em Bananeiras, pelo sistema de cotas – 435,4 pontos;

Antropologia, em Rio Tinto, pelo sistema de cotas – 436,92 pontos;

Letras/Grego e Latim, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 437,18 pontos;

Tradução, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 437,58 pontos;

Ciências das Religiões, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 456,86 pontos;,

Artes Visuais, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 450,04 pontos;

Jornalismo, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 450,82 pontos;

Gestão Pública, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 451,02 pontos;

Psicopedagogia, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 457,9 pontos;

Relações Públicas, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 458,82 pontos;

Agronomia, em Areia, pelo sistema de cotas – 459,56 pontos;

Ecologia, em Rio Tinto, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 461,93 pontos;

Química, em Areia, pelo sistema de cotas – 463,78 pontos;

Física, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 466,1 pontos;

Administração, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 467,92 pontos;

Arquivologia, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 468,04 pontos;

Ciências Agrárias, em Bananeiras, pelo sistema de cotas – 468,08 pontos;

Agroecologia, em Bananeiras, pelo sistema de cotas – 472,7 pontos;

Farmácia, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 473,88 pontos;

Cinema e Audiovisual, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 474,5 pontos;

Serviço Social, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 476,24 pontos;

Fisioterapia, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 480,5 pontos;

Química, em Areia, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 482,9 pontos;

Letras/Francês, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 483,64 pontos;

Agroindústria, em Bananeiras, pelo sistema de cotas – 485,38 pontos;

Letras/Espanhol, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 486,14 pontos;

Engenharia Mecânica, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 486,78 pontos;

Radialismo, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 487,16 pontos;

Zootecnia, em Areia, pelo sistema de cotas – 493,86 pontos;

Biblioteconomia, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 495,14 pontos;

Engenharia de Materiais, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 498,14 pontos;

Engenharia Química em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 498,56 pontos.

400 pontos no Enem dá para qual curso na UFCG?

Ciências Biológicas, em Cuité, pelo sistema de cotas – 404,84 pontos;

Física, em Cuité, pelo sistema de cotas – 407,56 pontos;

Física, em Cuité, em ampla concorrência – 412,8 pontos;

Engenharia de Alimentos, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 417,72 pontos;

História, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 419,96 pontos;

Agroecologia, em Sumé, pelo sistema de cotas – 426,58 pontos;

História, em Cajazeiras, pelo sistema de cotas – 428,34 pontos;

Física, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 428,34 pontos;

Ciências Sociais, em Sumé, pelo sistema de cotas – 429,38 pontos;

Ciências Biológicas, em Cajazeiras, pelo sistema de cotas – 429,7 pontos;

Engenharia de Minas, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 430,08 pontos;

Nutrição, em Cuité, pelo sistema de cotas – 434,2 pontos;

Gestão Pública, em Sumé, pelo sistema de cotas – 435,16 pontos;

Matemática, em Cuité, pelo sistema de cotas – 435,2 pontos;

Ciências Biológicas, em Cuité, pelo sistema de cotas – 436,44 pontos;

Química, em Cuité, pelo sistema de cotas – 438,1 pontos;

Física, em Cuité, pelo sistema de cotas – 438,68 pontos;

Engenharia de Produção, em Sumé, pelo sistema de cotas – 439,16 pontos;

Estatística, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 440,38 pontos;

História, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 447,82 pontos;

Farmácia, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 449,24 pontos;

Meteorologia, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 449,6 pontos;

Estatística, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 450,08 pontos;

Engenharia de Biotecnologia e Bioprocessos, em Sumé, pelo sistema de cotas – 450,08 pontos;

Engenharia Elétrica, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 456,48 pontos;

Engenharia Civil, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 457,92 pontos;

Matemática, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 462,44 pontos;

Agroecologia, em Sumé, pelo sistema de cotas – 464,52 pontos;

Pedagogia, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 466,14 pontos;

Engenharia de Alimentos, em Pombal, pelo sistema de cotas – 467,98 pontos;

Engenharia de Biossistemas, em Sumé, pelo sistema de cotas – 469,98 pontos;

Engenharia Agrícola, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 474,68 pontos;

Geografia, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 482,68 pontos;

Serviço Social, em Sousa, pelo sistema de cotas – 484,02 pontos;

Gestão Pública, em Sumé, pelo sistema de cotas – 488,14 pontos;

Engenharia de Materiais, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 489,42 pontos;

Direito, em Sousa, pelo sistema de cotas – 492,08 pontos;

Pedagogia, em Cajazeiras, pelo sistema de cotas – 498,18 pontos;

Química, em Cuité, em ampla concorrência- 492,22 pontos;

Ciência da Computação, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 499,9 pontos.

400 pontos no Enem dá para qual curso na UEPB?

Serviço Social, em Campina Grande, por meio do sistema de cotas – 414,11 pontos;

Química Industrial, em Campina Grande, por meio do sistema de cotas – 415,97 pontos;

Biologia, em João Pessoa, por meio do sistema de cotas – 414,11 pontos;

Letras, em Catolé do Rocha, por meio do sistema de cotas – 424,88 pontos;

História, em Campina Grande, por meio do sistema de cotas – 449,95 pontos;

Pedagogia, em Guarabira, por meio do sistema de cotas – 450,27 pontos;

Matemática, em Campina Grande, por meio do sistema de cotas – 454,22 pontos;

Física, em Araruna, por meio do sistema de cotas – 456,32 pontos;

Letras/Espanhol, em Campina Grande, por meio do sistema de cotas – 458 pontos;

Energias renováveis, em Catolé do Rocha, por meio do sistema de cotas – 459,68 pontos;

Ciências Contábeis, em Monteiro, por meio do sistema de cotas – 461,17 pontos;

Administração, em Campina Grande, por meio do sistema de cotas – 461,17 pontos;

Química Industrial, em Campina Grande, por meio do sistema de cotas – 466,96 pontos;

Matemática, em Patos, por meio do sistema de cotas – 475,95 pontos;

Ciências Contábeis, em Campina Grande, por meio do sistema de cotas – 476,46 pontos;

Serviço Social, em Campina Grande, por meio do sistema de cotas – 477,44 pontos;

Arquivologia, em João Pessoa, por meio do sistema de cotas – 480,47 pontos;

Relações Internacionais, em João Pessoa, por meio do sistema de cotas – 483,19 pontos;

Letras/Espanhol, em Monteiro, por meio do sistema de cotas – 483,68 pontos;

Ciências Biológicas, em João Pessoa, por meio do sistema de cotas – 493,94 pontos;

Letras/Inglês, em Campina Grande, por meio do sistema de cotas – 497,99 pontos;

Química Industrial, em Campina Grande, por meio do sistema de cotas – 498,91 pontos.

400 pontos no Enem dá para qual curso no IFPB?

Gestão comercial, em Guarabira, por meio do sistema de cotas – 402,29 pontos;

Matemática, em João Pessoa, por meio do sistema de cotas – 404,23 pontos;

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Monteiro, por meio do sistema de cotas – 409,32 pontos;

Sistemas de Tecnologia, em João Pessoa, por meio do sistema de cotas – 423,06 pontos;

Letras/Língua Portuguesa, em João Pessoa, por meio do sistema de cotas – 413,31 pontos;

Engenharia Civil, em Patos, por meio do sistema de cotas – 413,36 pontos;

Ciências Biológicas, em Cabedelo, por meio do sistema de cotas – 422,19 pontos;

Sistemas para internet, em João Pessoa, por meio do sistema de cotas – 432,7 pontos;

Administração, em João Pessoa, por meio do sistema de cotas – 438,87 pontos;

Física, em Campina Grande, por meio do sistema de cotas – 441,32 pontos;

Construção de Edifícios, em Monteiro, por meio do sistema de cotas – 442,99 pontos;

Geoprocessamento, em João Pessoa, por meio do sistema de cotas – 444,86 pontos;

Química, em Sousa, por meio do sistema de cotas – 449,77 pontos;

Gestão Ambiental, em Princesa Isabel, em ampla concorrência – 450,73 pontos;

Engenharia Elétrica, em João Pessoa, por meio do sistema de cotas – 453,73 pontos;

Letras/Língua Portuguesa, em Picuí, por meio do sistema de cotas – 454,05 pontos;

Química, em João Pessoa, por meio do sistema de cotas – 455,17 pontos;

Engenharia de Computação, em Campina Grande, por meio do sistema de cotas – 455,39 pontos;

Sistemas para internet, em Picuí, por meio do sistema de cotas – 461,83 pontos;

Negócios Imobiliários, em João Pessoa, por meio do sistema de cotas – 463,8 pontos;

Agroecologia, em Sousa, por meio do sistema de cotas – 486,1 pontos;

Segurança no Trabalho, em Patos, por meio do sistema de cotas – 488,42 pontos;