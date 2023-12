com prestígio com Lula em Brasília, mas longe da base dele na Paraíba

O senador Veneziano Vital (MDB) é o político paraibano com maior prestígio hoje junto ao presidente Lula (PT) e seu Governo. Ninguém tem dúvida disso. É vice-presidente do Senado, foi um dos primeiros do MDB a anunciar apoio ao petista e é irmão de um ministro do TCU. Esses três pontos contam muito para manter portas abertas em Brasília.

E ele tem aproveitado o ‘trânsito’ nos ministérios para destravar recursos. Mas a proximidade com o presidente não se reflete em identidade com a base do petista na Paraíba.

Isso já ficou evidente ano passado, quando o emedebista disputou o Governo do Estado como ‘candidato de Lula’, mas viu a maior parte do eleitorado do petista seguir com o governador João Azevêdo (PSB). A tentativa de ‘colar na imagem’ não vingou.

Passado quase um ano do Governo Lula e o cenário tem se repetido.

Na Paraíba os principais aliados hoje de Veneziano não são ligados ao PT e ao petista. Pelo contrário. Alguns, a exemplo do prefeito Bruno Cunha Lima (União) e do senador Efraim Filho (União), votaram e fizeram campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ontem Veneziano esteve, mais uma vez, ao lado dos dois no evento de filiação de Bruno ao União Brasil. No mesmo palanque estava ACM Neto, candidato apoiado por Bolsonaro na Bahia.

Evidentemente o emedebista não é o único. No Estado outros atores também adotam (ou já adotaram) a mesma estratégia. Mas no caso de Veneziano esse viés é realçado. Afinal, ele foi o candidato do petista no primeiro turno das eleições ano passado e tentou incorporar o discurso da esquerda.

Como em Brasília vale muito mais os espaços ocupados que as posturas e composições ideológicas, o senador paraibano segue em alta com Lula, mas a quilômetros de distância da base dele em solo paraibano.