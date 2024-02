Gervásio ‘rebate’ Guerra e diz que apoio em Santa Rita consta em ata do PSB

O presidente do PSB paraibano, deputado Gervásio Maia, não ficou nem um pouco satisfeito com a nota divulgada hoje pelo vice-presidente do partido, Ronaldo Guerra, sobre a posição da legenda na cidade de Santa Rita. Gervásio afirmou que o apoio ao projeto do prefeito Emerson Panta consta em ata e é de 21 de setembro do ano passado.

O documento, conforme Maia, foi formalizado pela Executiva estadual, que também deliberou o posicionamento socialista em outros 27 municípios.

Mais cedo, contudo, Ronaldo Guerra avisou que a posição ainda está aberta em Santa Rita – tendo prazo final para definição o dia 4 de abril.

O estremecimento interno teve início no fim de semana, quando Gervásio publicou uma fotografia ao lado do prefeito Emerson Panta e outros aliados. Nela o tom é de apoio a Panta.

“Veja, o partido tomou essa decisão em 21 de setembro. Dentro do prazo, que vai até o começo de abril, é claro que o partido pode se reunir e adotar outro caminho a seguir. Mas isso ainda não aconteceu. Eu nem sei se isso vai acontecer”, assinalou Gervásio, ao jornalista Suetoni Souto Maior.

O ponto central da questão é a mudança de cenário em Santa Rita, a partir da perspectiva de filiação do comunicador Nilvan Ferreira ao Republicanos, partido também aliado do governador João Azevêdo. Nilvan vai disputar a prefeitura contra o grupo de Panta, filiado ao Progressistas.

Quanto ao grupo de Panta, a proposta seria o PSB indicar a vice, mantendo o Progressistas na cabeça de chapa.

Em tempo

Divergências entre Gervásio e outros membros do PSB também foram percebidas na definição em João Pessoa, meses atrás. O presidente tinha uma posição mais aberta quanto à possibilidade do partido lançar uma candidatura própria na Capital, enquanto o governador João Azevêdo sempre defendeu a manutenção da aliança com o prefeito Cícero Lucena (Progressistas).

Com o passar do tempo a posição de Azevêdo terminou prevalecendo.

Em Santa Rita essa falta de sintonia voltou à tona. O PSB poderá ter que decidir se fortalecerá o Republicanos de Hugo Motta, caso Nilvan assine a ficha de filiação, ou o Progressistas da família Ribeiro. Nos dois casos, a legenda não será protagonista.