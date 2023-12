João Pessoa vai ganhar CAT Adaptado no Cabo Branco

A construção do CAT – Centro de Atendimento ao Turista Adaptado vai sair do papel. Nesta segunda-feira (18), o superintendente do Patrimônio da União, Giovanni Giuseppe Marinho, assinou o Termo de Autorização para uso do terreno, na praia do Cabo Branco, para realização da obra do Complexo Turístico e Esportivo com CAT para Pessoa com Deficiência (PCD) na orla urbana.

A assinatura aconteceu durante uma reunião com os secretários de Turismo (Setur-JP) e Planejamento (Seplan) da Prefeitura de João Pessoa, Daniel Rodrigues e José William Montenegro, respectivamente. De acordo com Daniel Rodrigues, em breve o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, deve assinar a Ordem de Serviço para início das obras, que já estão em processo de licitação. Estiveram no ato da assinatura o secretário de Gestão Governamental, Diego Tavares, o deputado federal Mersinho Lucena, além de Vinícius Brito e Bento Correia Lima, da Setur-JP.

A área total construída será de 211,86 m², abrangendo trecho em frente à Pizzaria Sapore D’Itália, próximo à Avenida Cairu. A obra está inserida em terreno acrescido de Marinha, área de domínio da União, caracterizada como bem de uso comum do povo, utilizada principalmente pelos munícipes, razão pela qual é considerada de interesse público.

O projeto vinha sendo um sonho da AC Social – Assessoria e Consultoria para Inclusão Social, que utiliza uma faixa de areia em Cabo Branco nos finais de semana. Com o CAT Adaptado, João Pessoa será a primeira capital brasileira a contar com esse apoio às pessoas com deficiência. “Um sonho que estamos realizando”, disse o secretário de Turismo.

Daniel Rodrigues afirmou ainda que João Pessoa passará a ser uma referência em relação ao acolhimento de pessoas com deficiência, em especial, os turistas. “Estamos preparando a cidade para que a convivência dessas pessoas seja a melhor possível, oferecendo serviços em equipamentos adaptados, para que tenham todas as experiências de uma forma que lhe deem dignidade”.