Falta água em 10 bairros de João Pessoa a partir desta terça-feira (12)

Dez bairros de João Pessoa ficam sem água entre a noite desta terça-feira (12) e a quarta-feira (13). Segundo a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) ficam sem fornecimento Jardim Treze de Maio, Bairro dos Estados, Torre, Expedicionários, Tambauzinho, Jaguaribe, Mandacaru, Ipês, Boa Vista e Comunidade São Rafael. A suspensão é a partir das 19h desta terça e o retorno está previsto para 5h de quarta.

De acordo com a Cagepa, o abastecimento de água será interrompido para que o reservatório que abastece a região (unidade R6) receba as adequações necessárias para a migração ao mercado livre de energia.

Para mais informações, os moradores podem entrar em contato com a Cagepa através do telefone 115 ou no site.

Locais onde vai faltar água na terça (12)