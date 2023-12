Cícero Lucena entrega 61 próteses para usuários do Centro de Reabilitação da Pessoa com Deficiência

19/12/2023 |

10:30 |

80

O prefeito Cícero Lucena entregou, na manhã desta terça-feira (19), 61 próteses transfemurais para usuários atendidos no Centro de Reabilitação da Pessoa com Deficiência, em Jaguaribe. Durante solenidade, o gestor disse que o objetivo é avançar para zerar a fila de quem precisa desse tipo de assistência.

“São próteses personalizadas, cada pessoa tem o seu tipo, sob as medidas necessárias, o que para mim é motivo de satisfação. E se Deus quiser, zerar essa fila, nós não teremos mais espera para esse tipo de equipamento na Prefeitura de João Pessoa – entregando a quem precisa”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, disse que a ação representa o cuidado humanizado da gestão municipal. “É um gesto que caracteriza a gestão do prefeito Cícero e do vice-prefeito Leo, que é a humanidade. O prefeito conseguiu uma coisa que não se conseguia há muito tempo aqui em João Pessoa, que é humanizar a Saúde, é ter cuidado, muito cuidado com o que é urgente, mas não esquecer o que é importante”, afirmou.

Uma das pessoas beneficiadas foi o aposentado Balbino José Nascimento, que recebeu a prótese do prefeito, e agradeceu dizendo que o equipamento vai garantir mais qualidade de vida. “É meu presente de Natal e ano novo. Chegou em um momento muito bom, porque eu sempre fiz minhas atividades e não estava conseguindo. Agradeço a Deus e ao prefeito Cícero Lucena”, comemorou.