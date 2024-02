Paraibanos na disputa pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM)

Três paraibanos estão no ‘olho do furacão’ da disputa pelo comando da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O presidente da Famup, George Coelho, e os prefeitos André Gomes (Boa Vista) e Segundo Domiciano (São José do Sabugi) fazem parte da chapa 2, que faz oposição ao atual presidente da entidade – Paulo Ziulkoski.

Pelo que apurou o Blog, os paraibanos tiveram participação decisiva para atrair aliados dos Estados de Alagoas, Bahia e do Rio Grande do Norte.

A atual Diretoria está no controle da CNM há 24 anos. A entidade possui 4.653 prefeitos aptos a votar e tem encampado nos últimos anos pautas defendidas pelo municipalismo em Brasília. A eleição está marcada para 1º de março.

Nas contas dos paraibanos, a CNM passará por renovação. O discurso tem por base essa tese.