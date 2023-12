Cachorra roubada no Distrito Federal é encontrada no Aeroporto de João Pessoa

Uma cachorra roubada no Distrito Federal foi encontrada nesta segunda-feira (11) no Aeroporto de João Pessoa. O ex-companheiro da tutora é suspeito de roubar o animal e fugir para a Paraíba, mas nega as acusações e diz que é o verdadeiro dono da cadela. O roubo aconteceu no domingo (10), quando o noivo da vítima passeava com o animal.

Câmeras de segurança de um prédio registraram o momento em que o homem e um amigo roubaram a cadela Cherrie, de 6 anos. Nas imagens, o noivo da tutora aparece passeando com o animal, quando um dos suspeitos surgiu correndo e pegou o animal. A vítima chegou a imobilizar um dos homens, mas foi ameaçada pelo comparsa do homem e o soltou.

Segundo apuração da TV Cabo Branco, o delegado Wellington Barros do DF afirmou que o animal foi roubado pelo ex-companheiro da tutora, que planejou a fuga. O homem embarcou às 14h30 e pousou às 17h na capital da Paraíba.

A Polícia Federal da Paraíba afirmou que o homem foi detido no local e, em uma conversa informal, afirmou que é o verdadeiro dono do animal e apresentou o histórico médico da cachorra. O homem foi liberado após se comprometer a depor na Polícia Civil na terça-feira (12) e está com a posse do animal.