Rede Paraíba ganha prêmio da Globo com o programa ‘Verão Numa Boa’

A Rede Paraíba de Comunicação ganhou o Prêmio de Programação da Rede Globo na categoria “melhor programa especial ou de temporada para afiliadas”, com o especial “Verão Numa Boa”, dirigido por Izabel Carvalho, coordenadora da Programação da Rede Paraíba.

Na categoria, o programa estava concorrendo com os especiais “A Água em Manaus”, da Rede Amazônica, e o “Posso Entrar?”, da RBS TV. O Prêmio de Programação é realizado pela Globo anualmente para premiar as afiliadas e as globos regionais, com categorias entre chamadas de programação, programas, ativações no ar e atrás das câmeras, entre outras.

Isso é uma conquista de uma equipe, e não é só da equipe da Programação, mas de toda a Rede Paraíba e nossos parceiros fornecedores. Muito obrigado”, ressaltou Izabel Carvalho na cerimônia de premiação que aconteceu na noite da quarta-feira (7) e que teve como uma das apresentadoras a jornalista Maju Coutinho.

Uma nova edição do “Verão Numa Boa” vai ao ar no mês de janeiro de 2024, mais precisamente nos dias 20 e 27.