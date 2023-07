Agora tem trabalho

Cícero Lucena entrega pavimentação e urbanização de vias no Colinas do Sul

17/07/2023 | 19:00 | 87

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra estiveram no bairro Colinas do Sul para entregar obras de pavimentação e urbanização de ruas. O ato aconteceu na tarde desta segunda-feira (17) e faz parte do programa Agora tem Trabalho, que vai calçar mil ruas em toda a Capital.

“Começamos o dia autorizando obras de pavimentação em 12 vias de Mangabeira e no final da tarde já estamos no Colinas do Sul com mais três vias prontas. Este é um trabalho intenso, com planejamento, para beneficiar toda a cidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, afirmou Cícero Lucena.

Foram calçadas as ruas Francinaldo de Souza Ribeiro, Eunice Maria e Manoel Patrício dos Santos. As vias receberam pavimentação em paralelepípedo, drenagem, padronização de calçadas, implantação de itens de acessibilidade, como rampas e piso tátil, e o plantio de mudas de árvores. O investimento foi de R$ 930 mil.

Participaram do evento o deputado estadual João Gonçalves, os vereadores Marmuthe Cavalcante, Dr. Luís Flávio e Raissa Lacerda, e o secretário municipal da Infraestrutura (Seinfra), Rubens Falcão, entre outros auxiliares da gestão municipal.