elenco reflete sobre importância de atores locais em produções nordestinas

Um dos diretores e parte do elenco da série ‘Cangaço Novo’, que é uma das grandes atrações do Amazon Prime Video, estiveram presentes, nesta sexta-feira (1º), em um painel sobre a produção, realizado em João Pessoa, na 18ª edição do Fest Aruanda. A série foi gravada na Paraíba.

No painel, estiveram presentes os atores Dudha Moreira, Buda Lira, Marcélia Cartaxo , Joálisson Cunha e Geyson Luiz, que tiveram papéis na primeira temporada da produção, além de Fábio Mendonça, um dos diretores. A série teve um dos melhores desempenhos entre todas as séries na plataforma de streaming no ano de seu lançamento, com liderança na reprodução até em países estrangeiros.

Entre outros temas, foram debatidos pelos integrantes da série a importância de ‘Cangaço Novo’ ter dado espaço a atores da cena nordestina, coisa que anteriormente não era realidade nas produções feitas sobre o Nordeste, que traziam pessoas de fora para interpretar personagens locais.

Marcélia Cartaxo, que interpreta a personagem Zeza, disse que quando iniciou a carreira a realidade para conseguir papéis nesse tipo de produção era dura.

“No início do meu trabalho, eu fiz ‘A Hora da Estrela’, que passava na televisão, e na televisão só estava lá quem era carioca, paulista, tinha muitos atributos, e eu não tinha isso. Eu estava vindo de baixo, do interior (…) Hoje foi uma vitória muito grande, depois de muitas conquistas”, ressaltou.

Além de Marcélia Cartaxo, outro ator que deu vida a um personagem na série, Joálisson Cunha, que interpretou o personagem Tirolesa, destacou que essa realidade de espaço de atores vem mudando, mas que isso não era aceitável.

“Pensando aqui, acho que a gente teve uma avanço enquanto exibição midiática, desse espaço e desse material nordestino, mas não tivemos tanta evolução enquanto dignidade artística, porque estamos fazendo tanto teste, mas os diretores já deviam conhecer, e as pessoas deviam entender a nossa história e saber o que fazemos. Nós somos um celeiro de artistas, uma qualidade extrema e que fica penando por espaço e as pessoas vêm de fora, é como se viessem salvar a gente e que não precisaria, porque a gente é bom”, destacou.

Ainda sobre representatividade em produções nacionais que retratam o nordeste e histórias locais, o diretor Fábio Mendonça, frisou também que a forma como a região é colocada em grandes filmes e séries precisa sair do senso comum e focar no que é vivido atualmente.



“Eu concordo totalmente sobre essa coisa estereotipada, porque faz a gente abrir os olhos para muita coisa. Poderia ter essa cena ‘um cara todo encorado, andando de Bis e ouvindo Beyoincé num Samsung’, isso eu acho que é o que acontece agora no Nordeste, pelo menos no sertão. Isso é uma coisa que não tem sido mostrada, esse sertão da Hilux, esse sertão da música pop, da camisa Adidas, Nike, do cabelo descolorido. Isso é uma quebra de estereótipos, a gente foi atrás disso”, explicou.

Além dessa percepção do diretor, ele explicou também que para continuar mudando essa realidade positivamente, é preciso que a comunidade local se engaje para reclamar o espaço, para que as histórias da região sejam exportadas e não um olhar de fora venha contar sobre a vida local.

“Eu acho que como quebrar isso vai do que a gente está fazendo aqui (no Fest Aruanda), vai a partir do que o movimento local faz, das histórias que daqui são exportadas e não, no meu caso, vim aqui contar alguma história ou me apropriar de alguma história”, disse Fábio Mendonça

A série

‘Cangaço Novo’ estreou em julho, pelo Amazon Prime Video, com a trama acontecendo em uma cidade fictícia do Ceará e conta a história de Ubaldo (Allan Souza Lima), um infeliz bancário da zona urbana de São Paulo sem nenhuma lembrança de sua infância. O protagonista descobre que tem uma herança e duas irmãs no sertão cearense: Dilvânia lidera um grupo que adora seu famoso pai falecido; e Dinorah é a única mulher em uma gangue de ladrões de banco.

Ubaldo chega à cidade, passa a ser cultuado pela forte semelhança com o pai e é chamado a cumprir seu destino como o novo mítico “cangaceiro” e líder supremo da gangue.

Grande parte das cenas que são possíveis de conferir na produção, foram gravadas na cidade de Cabaceiras, na Paraíba.

Ainda não se sabe se a produção vai ganhar uma segunda temporada, porque nada foi divulgado pela empresa que tem os direitos sob a produção e veiculação da série.

Produção na Paraíba

No primeiro episódio da série os paraibanos vão reconhecer as paisagens de Cabaceiras, no Cariri do estado. A “Roliúde Nordestina”, como é conhecida a cidade, teve diversas cenas gravadas nos sítios da zona rural, nas praças, na Igreja [que também aparece no filme clássico “O Auto da Compadecida”] e no Lajedo de Pai Mateus, onde as primeiras cenas fortes envolvendo os protagonistas da trama são apresentadas ao público.

E, apesar de muito se falar em Cabaceiras, ‘Cangaço Novo’ também teve gravações em Campina Grande, no Agreste paraibano. Uma explosão à banco foi ambientada na cidade e, na época da gravação, recordo, muita gente chegou a achar que realmente se tratava de um crime. A então agência bancária usada como cenário ficava no bairro da Liberdade, onde hoje funciona uma academia.

Além dos lugares que serviram como locação para ‘Cangaço Novo’, a Paraíba também se destaca pelos atores que são do estado e estão na produção. A lista é grande: Marcélia Cartaxo, Luiz Carlos Vasconcelos, Vinicius Guedes, Buda Lira, Joálisson Cunha, Raquel Ferreira, Daniel Porpino, Fábio Campos, Paulo Philippe, Dudha Moreira, Vando Farias, Geyson Luiz, Ingrid Trigueiro, Pattrícia de Aquino.