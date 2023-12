Prefeitura de João Pessoa inicia atividades do ‘Dezembro Vermelho’ com evento na orla

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS-JP), iniciou, na tarde desta sexta-feira (1º), no Busto de Tamandaré, as atividades alusivas ao ‘Dezembro Vermelho’. O mês marca uma campanha, instituída pela Lei nº 13.504/2017, envolvendo uma grande mobilização nacional na luta contra a Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com vírus.

“Essas ações são sempre importantes para chamar, de uma forma diferenciada, a atenção das pessoas para a conscientização focada na prevenção. Nosso trabalho vem sendo feito de forma eficaz nas unidades de saúde, mas aqui no Dezembro Vermelho nós vamos além das unidades e perto de onde as pessoas estão, tentando buscar justamente aqueles que não procuram as Unidades Básicas de Saúde, fazendo com que todos se conscientizem que essa prevenção é, e sempre será, a melhor forma do cuidado”, revelou Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde da SMS-JP.

A programação de abertura do Dezembro Vermelho aconteceu desde às 17h e foi até as 21h desta sexta-feira, no Busto de Tamandaré, onde as equipes de saúde realizaram testes rápidos para detecção de ISTs, vacinação contra Hepatite B, Tríplice Viral, Difteria e Tétano (DT), Febre Amarela, Influenza, Covid-19 e Bivalente (Covid), além da distribuição de preservativos, folders informativos e educativos sobre as infecções.

Seguindo as ações preventivas, neste sábado (2) e no dia 16 de dezembro, os profissionais da SMS estarão em pontos estratégicos da cidade para conscientização da população e dos turistas, além de testes rápidos, vacina contra hepatites virais e distribuição de preservativos. Neste sábado, a ação acontece no Sabadinho Bom (Praça Rio Branco – Centro), das 11h às 17h. Já no dia 16, as atividades estarão concentradas das 8h às 12h, no Parque Solon de Lucena.

USF e Distritos Sanitários – Durante as semanas de dezembro, as medidas preventivas às ISTs serão debatidas em todas as Unidades de Saúde da Família, que contarão com salas de espera, rodas de conversa e palestras. Além das atividades nas USFs, serão realizadas ações distritais para todo o território, com palestras sobre a temática, testes rápidos para ISTs, orientação e entrega de kits de prevenção e aferição de pressão arterial.

No Distrito Sanitário I, a ação distrital está prevista para o dia 5 de dezembro, na USF Saúde e Vida. No Distrito Sanitário II as atividades serão realizadas na quarta-feira (6), na USF Qualidade de Vida. Já no Distrito III acontecerá no dia 13 de dezembro, na USF Rosa de Fátima. A ação do Distrito Sanitário IV está prevista para o dia 07, na USF Viver Bem. Para concluir, o Distrito V fará sua ação também no dia 13 de dezembro, na USF São José. As atividades acontecem sempre a partir das 7h da manhã.

Assistência – Para o cuidado com as ISTs, a Rede Municipal de Saúde dispõe do serviço especializado no Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), que presta assistência para a prevenção, promoção, diagnóstico e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis. Além dos testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites Virais, o SAE/CTA dispõe de sala de vacina e atendimento terapêutico para pacientes que vivem com HIV/AIDS; realizando escuta qualificada com equipe multiprofissional; atendimento médico especializado em Infectologia, Urologia e Proctologia, voltados a IST; além de cauterização química de pequenas lesões, coleta de sangue e administração de medicamentos.

Em média, o SAE/CTA executa 300 atendimentos mensais e cerca de 2.750 testes rápidos. O serviço fica localizado à Rua Alberto de Brito, n° 411, em um prédio situado dentro do complexo da Policlínica Municipal de Jaguaribe.