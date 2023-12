Exposição ‘Presépio Natalino’, de Babá Santana, abre programação de fim de ano em João Pessoa

A cidade de João Pessoa deu início, nesta sexta-feira (1), à programação de final de ano com a abertura da exposição ‘Presépio Natalino’, produzida pelo artista plástico Babá Santana, na Casa da Pólvora. O evento, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), contou com uma apresentação do Quarteto de Clarinetes da Banda 5 de Agosto e a presença do Papai Noel acompanhado de personagens natalinos.

“Foi uma tarde verdadeiramente mágica na Casa da Pólvora. Nós temos um presépio de Natal extremamente bonito, criativo, feito pelo Babá Santana, num momento em que estamos comemorando também os 800 anos do primeiro presépio de Natal feito no mundo por São Francisco. Babá conseguiu trazer para a nossa Casa da Pólvora toda essa espiritualidade, todo esse sentimento de renovação que o Natal representa e que o nascimento de Jesus representa”, afirmou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressaltou a apresentação belíssima do Quarteto de Clarinetes da Banda 5 de Agosto e a chegada do Papai Noel que animou as crianças. “Isso é importante. Estamos conseguindo levar as famílias para a Casa da Pólvora, crianças, seus pais, suas mães, moradores da cidade, visitantes, muitos turistas chegando para presenciar essa abertura do presépio. Só temos a agradecer. A programação deste ano está belíssima”, avaliou.

Marcus Alves lembrou que o prefeito Cícero Lucena conseguiu organizar uma iluminação de alta qualidade, que deixou toda a cidade encantada e as pessoas entrando totalmente nesse espírito de Natal. “Isso é fundamental para nós durante todo mês de dezembro”, acrescentou.

O artista Babá Santana comemorou a aceitação do público. “Todo mundo elogiou, todo mundo ficou feliz. Foi maravilhoso. Deu tudo certo. Teve música, figuras natalinas. Foi tudo lindo”, disse. Ele explicou que, este ano, o ‘Presépio Natalino’ foi incrementado com peças novas que fazem alusão aos 800 anos de criação do primeiro presépio idealizado por São Francisco. Todos os itens do Presépio Natalino são confeccionados com a técnica da papietagem, ou seja, feitos de papel.

O público prestigiou o evento e elogiou a iniciativa que acontece pelo terceiro ano consecutivo. A dona de casa Lizonete Ferraz fez questão de conferir a exposição e se encantou com a delicadeza de cada peça do presépio.

“A exposição está muito bonita. Está tudo bem produzido e a programação de final de ano foi muito bem pensada. São coisas que nunca vimos aqui na cidade e que passamos a ter nesta gestão. Visitei essa exposição ano passado e desta vez me surpreendi porque o presépio está ainda mais bonito, com mais detalhes. Amei”, comentou.

A costureira Lúcia Lima afirmou que o presépio é um dos maiores símbolos desse período do ano, principalmente do Natal. “Ter esse presépio em João Pessoa, num lugar tão simbólico como a Casa da Pólvora, nos faz pensar sobre tantas coisas, em renovação, porque final de ano é isso, tempo de reflexão, e nada melhor do que a história do Menino Jesus para nos inspirar”, declarou.