Prefeitura entrega certificados de cursos gratuitos do Polo de Costura a 80 mulheres

As mulheres que participaram de cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de João Pessoa, por meio do Centro de Inclusão Produtiva em Vestuário – Polo de Costura -, da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), receberam os seus certificados na tarde desta sexta-feira (15). Nos últimos dois meses foram 80 alunas capacitadas nos cursos de corte e costura para iniciantes, crochê e corte e costura avançado. O evento contou também com a participação de 26 crianças de seis comunidades da Capital, que desfilaram usando as peças produzidas pelas costureiras e crocheteiras.

A diretora de Economia Solidária e Segurança Alimentar e Nutricional (Dessan), Ivoneide de Araújo Silva, celebrou a bagagem de conhecimentos que as alunas carregarão, além dos certificados. “São de suma importância esses cursos. A Prefeitura de João Pessoa tem ofertado cursos de capacitação, por meio do fomento do empreendedorismo. As alunas do Polo de Costura passaram dois meses aprendendo de fato o que é costurar. Fora isso elas aprenderam também as aplicações em moda jeans”, explicou.

Todas as alunas foram preparadas para utilizar esse conhecimento para empreender e se tornar financeiramente independentes. “A economia solidária é isso, é ajudar a fomentar, a capacitar o empreendedorismo. Muitas são provedoras do lar, e quando a gente capacita elas ficam livres para comercializar os seus produtos. Falamos um pouco também sobre a questão delas empreenderem. Elas tiveram cursos de precificação, elas sabem o valor real da sua peça, quanto que custa e agora já podem começar a vender”, destacou Ivoneide de Araújo.

Uma dessas mulheres que tem planos traçados para empreender e conquistar seu próprio espaço no mundo da economia solidária é Cristina Sales. Aluna do curso de corte e costura avançado, ela já planeja os próximos passos neste novo caminho. “É um sentimento de gratidão, foi uma oportunidade única. Iniciou como hobby e agora é profissão. Desde muito tempo era um grande desejo meu. É o pontapé para minha carreira inicial de costureira profissional, porque agora eu vou fazer minhas peças para vender e ganhar meu próprio dinheiro”, declarou agradecida.

Crianças desfilam peças das alunas – As 80 alunas capacitadas nos três cursos confeccionaram lindas peças, que também serviram para presentear 26 crianças da Bela Vista, Jardim Veneza, Gervásio Maia, Timbó, Bairro dos Novais e Alto do Mateus. Elas já saíram para casa com a roupa de fim de ano garantida. Algumas peças com aplicações em crochê e outras confeccionadas com jeans.

Quem chamou muito a atenção durante o evento foi Maria Eduarda de Lima Santos, de 16 anos. Ela desfilou com uma calça jeans com aplicação em crochê que arrancou aplausos de todo o público. Feliz, a estudante do 8º ano avisou para as amigas que a peça é única. “Uma calça de crochê que está muito na moda. Estou muito feliz em desfilar e ganhar essa calça e não vou emprestar para minhas amigas”, brincou.

Maria Eduarda é filha de Érica Juliana Pontes de Lima e irmã de Maria Cecília, Eloísa e Julia, que também desfilaram no evento e garantiram suas próprias roupas. Érica se emocionou contando que, não fosse pelo projeto do Polo de Costura, as filhas não teriam roupas novas para usarem no fim de ano. “Estou muito emocionada, porque vejo minhas filhas participarem de um projeto como esse, por terem recebido as roupinhas. Só tenho a agradecer, já é a roupa de fim de ano, porque eles já têm garantido as roupinhas”, comemorou.

Economia Solidária – O Polo de Costura foi criado com o objetivo de ser um celeiro de cursos profissionalizantes na área de vestuário, indo além do corte e costura, passando pelo crochê e acessórios. O equipamento está inserido na política pública de economia solidária executada pela Prefeitura de João Pessoa.