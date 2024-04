Com janela aberta, 70% dos vereadores de Campina Grande trocaram de partido; veja lista

Os vereadores de Campina Grande aproveitaram bem a abertura da janela partidária, encerrada na última sexta-feira. Dos 23 vereadores em exercício na ‘Casa’, 15 trocaram de legenda – o que representa 69,2%. O grande número de mudanças demonstra de forma inequívoca como a brecha na legislação é usada para acomodar as conveniências particulares no Legislativo.

É que escolher uma legenda agora é chegar com mais ou menos chances de reeleição em outubro. E com isso muitas vezes o conteúdo programático dos partidos vai para segundo plano.

Este ano, o período foi de dificuldades adicionais para os vereadores e aqueles que irão disputar uma vaga na Câmara. É que o cenário das chapas majoritárias em Campina Grande ainda aguarda uma definição por parte do ex-prefeito Romero Rodrigues e isso fez com que muitos ficassem em uma ‘saia justa’.

Com as modificações alguns partidos se fortaleceram para a disputa eleitoral deste ano, a exemplo do Podemos de Romero Rodrigues; do União do prefeito Bruno Cunha Lima; do PSB do governador João Azevêdo; e do Republicanos de Hugo Motta.

Os dois primeiros terão uma bancada com 4 membros cada, enquanto socialistas e Republicanos terão três integrantes cada.

Outros encolheram, como o PSD da senadora Daniella Ribeiro. A legenda começou 2021 com 6 vereadores e chega nesse momento apenas com a vereadora Eva Gouveia. Detalhe: no início da legislatura o PSD campinense era comandado por Romero, que foi posteriormente destituído da Presidência para dar espaço a Daniella.

Confira a lista de quem mudou

Ivonete Ludgério (PSD) – União

Fabiana Gomes (PSD) – União

Aldo Cabral (PSD) – União

Valéria Aragão (PTB) – Republicanos

Saulo Germano (PSC) – Podemos

Pastor Luciano Breno (PP) – Avante

Bruno Faustino – PTB – Agir

Saulo Noronha (Solidariedade) – MDB

Anderson Almeida (Podemos) – PSB

Dona Fátima (Podemos) – PSB

Dr. Olimpio (PSL) – Podemos

Hilmar Falcão (DC) – Avante

Janduy Ferreira – PSC – PSDB

Márcio Melo – PSD – Podemos

Pimentel Filho – PSD – PSB

Lista de quem não mudou

Renan Maracajá (Republicanos)

Napoleão Maracajá – PT

Dra Carla – Podemos

Eva Gouveia (PSD) –

Marinaldo Cardoso (Republicanos)

Jô Oliveira (PC do B)

Alexandre do Sindicato (PSD) – União

Rostand Paraíba (PP) –