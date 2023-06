Turismo esportivo

Setur e Sejer divulgam Maratona Internacional de João Pessoa na Expo Rio

08/06/2023 | 20:00 | 44

As Secretarias de Turismo (Setur) e de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer) de João Pessoa estão participando da Expo Maratona do Rio, que acontece na esplanada da Marina da Glória, no espaço conhecido como Village Maratona, até o próximo domingo (11), no Rio de Janeiro. Na oportunidade, estão divulgando a 3ª edição da Maratona Internacional de João Pessoa, que será promovida no dia 6 de agosto e faz parte da programação comemorativa de aniversário da Capital paraibana.

O evento na Cidade Maravilhosa deve reunir milhares de pessoas de todo o Brasil e exterior, a maioria corredores de rua – atletas e amadores -, já que o local, chamado de a Casa Maratona, será onde os competidores retirarão os kits para as provas, que estão divididas em dois dias: 21,1 km e 5 km terão largada no sábado (10), enquanto os maratonistas correrão os 42,2 km e 10 km no domingo (11).

Para o secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, a Expo no Rio de Janeiro é um local ideal para a divulgação da Maratona Internacional junto ao público que pratica esse esporte e segue o calendário das principais provas de rua do país – a Capital paraibana está no calendário nacional. “O incentivo aos eventos esportivos dado pela Prefeitura de João Pessoa tem ampliado a divulgação da cidade e, acima de tudo, movimentando a cadeia econômica do turismo”, ressaltou.

A cada final de semana com uma corrida de rua, por exemplo, conforme dados da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, seccional Paraíba (ABIH-PB), há um acréscimo de 20% na ocupação média dos hotéis e pousadas. “João Pessoa se tornou uma referência das capitais dos esportes ao ar livre do mundo, um nicho de mercado que temos investido e com resultados bastante positivos”, apontou Daniel Rodrigues.