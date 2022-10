TARDEZINHA LITERÁRIA: Parceria da Prefeitura de Campina Grande leva projetos de incentivo à leitura para escola municipal | Prefeitura de Campina Grande – PB

Uma parceria da Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc) com a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e a Feira Literária de Campina Grande (Flic), promoveu uma tarde de ações voltadas ao incentivo à leitura para os alunos da Escola Municipal Padre Antonino, no bairro Bodocongó. O evento, intitulado Tardezinha Literária, aconteceu na tarde desta quarta-feira, 19 de outubro.

Na ocasião, a escola recebeu as ações do projeto de extensão da UEPB ‘Asas da Leitura’, e ‘Gelateca’, que fez a doação para a escola de uma geladeira personalizada com cerca de 30 livros. Os estudantes também receberam as atividades da Flic.

Ao longo da tarde, o evento teve apresentação cultural, com música, declamação de poemas, exposição de projetos de leitura desenvolvidos na escola e uma roda de conversa com a escritora Jadna Alana.

Para a gerente de Ensino Fundamental da Seduc, Adriana Sá, os projetos representam a possibilidade de agregar as atividades de incentivo à leitura desenvolvidas nas escolas da Rede Municipal.

“Essa parceria, entre a Seduc, universidades e a escola, é importante para que nossos alunos tenham a oportunidade de conhecer novas literaturas, ter acesso aos livros, assim como oficinas de leitura e escrita. Então, a leitura, partindo desses projetos, faz com que o aluno tenha o gosto pela leitura de uma forma lúdica, criativa e diferente”, disse.

Já a coordenadora do livro e literatura da Seduc, Isabelle Pires, destacou que o evento pode servir como modelo para ser realizado nas demais unidades.

“A leitura deve ser um processo continuado de acesso ao livro, de formação do leitor e desenvolvimento da competência leitora. Nesse sentido, a escola foi contemplada com o projeto e a ideia é que as ações de incentivo à leitura aconteçam o ano inteiro e essa iniciativa pode ser replicada em outras escolas”, destacou.

