Hotel Globo

Sol Maior traz DJ Vinny e mistura música clássica com eletrônica nesta sexta

20/10/2022 | 11:00 | 30

A edição do Sol Maior desta sexta-feira (21) terá uma apresentação inovadora. O projeto, que privilegia a música instrumental e já envolveu músicos como saxofonistas, pianistas e violinistas, será comandado pelo DJ Vinny. Ele vai misturar música clássica com eletrônica, envolvendo instrumentos como percussão e baixo, criando um ambiente bem diferente do que o público costuma acompanhar. O evento acontece no Hotel Globo, a partir das 16h, e o acesso é gratuito.

“A música clássica já se fundiu muitas vezes à música eletrônica ao longo dos anos. Venho trazer uma apresentação contemporânea, cheia dessas junções e com elementos de percussão e baixo encontrados no afro house e no progressive house”, explica o DJ Vinny.

O músico diz que não gosta muito de rotular seu repertório. Porém, as subvertentes da house music que encontram-se em seu set são o afro house, que tem raízes no continente Africano, mais precisamente na África do Sul, e o progressive house, que é um estilo caracterizado pela progressão musical nas melodias e linhas de baixo.

“Trago influências de artistas como Phi Phi & Roddy Reynaert, Morten, Sebastian Rivero, Black Cofee, Zac, Cid Inc. Incluo também minha regionalidade através de remixes autorais dos compositores e cantores Dominguinhos, Flávio José e Fuba”, destaca o DJ sobre sua apresentação.

Ele será acompanhado pelo artista plástico e grafiteiro Gustavo Bezerra (@gstecil), carioca radicado há mais de 10 anos na Paraíba. O artista fará uma intervenção de arte no decorrer da apresentação, confeccionando um painel de 2mx1,5m. Na tela, fará referências à junção do Nordeste com a música eletrônica.

O DJ Vinny afirma que está muito feliz de participar do projeto e ter a oportunidade de reencontrar o público que estava no projeto Circulador Cultural e Festa das Neves. “Fico lisonjeado em contribuir para a arte e música eletrônica em João Pessoa, misturando a regionalidade do Nordeste, especialmente da Paraíba, com a música eletrônica underground contemporânea”, ressalta.

O encerramento, durante o pôr do sol, acontece ao som da música ‘O Trenzinho do Caipira’, do compositor Heitor Villa-Lobos. “Está sendo criado especialmente para o final da minha apresentação um remix surpreendente desde clássico”, avisa.