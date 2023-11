Paraíba registra mais de 3 mil novos postos de trabalho em outubro, segundo Caged

A Paraíba registrou um ganho de 3.773 postos de trabalho com carteira assinada em outubro de 2023, mantendo saldo positivo na geração de empregos pelo quarto mês consecutivo. Foram 16.801 admissões e 13.028 desligamentos. Os dados foram publicados nesta terça-feira (28) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

O setor com mais novos postos de trabalho foi o de serviços, com 1.199 de saldo positivo. Em seguida, aparece o setor de comércio, que fechou o mês com 1.035 postos, e construção, que apresentou 946 empregos. Os setores de indústria e agropecuária também fecharam o mês com saldo positivo, com 341 e 252 postos, respectivamente.

Em João Pessoa, foram registradas 7.478 admissões e 5.947 desligamentos, que resultaram em 1.531 postos de empregos com carteira assinada. Já em Campina Grande, o saldo também foi positivo. Foram 3.222 admissões e 2.490 desligamentos, apresentando um saldo de 732 postos de trabalho.

A Paraíba segue a região Nordeste, que também registrou saldo positivo de 36.647 novos postos de trabalho, sendo 261.639 profissionais admitidos e outros 224.992 demitidos.

Em todo o Brasil, o saldo positivo ficou em 190.366 empregos criados. Foram 1.941.281 admissões e 1.750.915 desligamentos.