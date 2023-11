Jogos Indígenas 2023 contarão com arco e flecha, canoagem e corrida de toro

A edição de 2023 dos Jogos Indígenas movimentarão a cidade de Baía da Traição, na Paraíba, a partir das 9h desta quarta-feira (29), na Aldeia São Francisco, com a solenidade de abertura. Mais de 30 aldeias participarão das provas, que durarão cinco dias, e que contará com modalidades típicas indígenas, como arco e flecha, arremesso de lança, canoagem, corrida do toro e natação no rio, além de algumas tradicionais, como futebol, futsal e mini-maratona.

Jogos Indígenas 2023 começam nesta quarta

Os Jogos voltaram ao calendário da Paraíba em 2022, quando aconteceram em Rio Tinto, depois de terem sido suspensos em virtude da pandemia da Covid-19. Na solenidade, haverá apresentação da Dança do Toré e desfile dos participantes, que contam também com os povos indígenas potiguaras, oriundos do Litoral Norte da Paraíba.