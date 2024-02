Emlur mobiliza quase 600 agentes e garante limpeza ágil nos acessos do Carnaval em João Pessoa

13/02/2024 |

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) recolheu 148 toneladas de resíduos durante o Carnaval 2024 em João Pessoa, sendo 14 apenas na Duarte da Silveira. O número foi contabilizado até essa segunda-feira (12). Ao todo, foram mobilizados 580 agentes de limpeza para preparação dos acessos e dos locais onde ocorreram os desfiles dos blocos do Folia de Rua e do Carnaval Tradição.

No Carnaval Tradição, logo após os desfiles das agremiações, os agentes da Emlur entravam na Avenida Duarte da Silveira recolhendo os resíduos que eram transportados ao aterro sanitário pelo caminhão compactador.

“Trabalharam 49 agentes na preparação do percurso, na limpeza entre os desfiles das agremiações e após a dispersão dos foliões ao final da noite. Tudo para deixar o local limpo, resultando numa coleta de aproximadamente 14 toneladas de resíduos”, revelou o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso.

Os trabalhos de zeladoria da Emlur iniciaram antes do período carnavalesco, com as ações de capinação, roçagem e pintura de meio-fio nas vias por onde desfilariam os blocos do Folia de Rua. Já durante as prévias de Carnaval, foram utilizados cerca de 580 agentes de limpeza para preparação dos acessos e dos locais onde ocorreram desfiles dos blocos carnavalescos.

A ação dos agentes de limpeza resultou, até ontem (12), na coleta de cerca de 148 toneladas de resíduos, sendo o maior volume gerado na limpeza após o desfile das Virgens de Tambaú. Este ano a Emlur distribuiu mais de 20 PEV’s – Pontos de Entrega Voluntária – para o descarte de resíduos recicláveis, sendo estes resíduos encaminhados para as associações de catadores de materiais recicláveis.