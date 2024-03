acolhimento, empatia e cuidado além da escuta

A qualidade do atendimento à população é cotidianamente construída por muitas mãos e por muitos ouvidos. Neste sábado (16), celebra-se o Dia Nacional do Ouvidor, profissional apto a receber, intermediar e encaminhar as manifestações da população, incluindo reclamações, sugestões, elogios, denúncias e solicitações em geral.

Na Prefeitura Municipal de João Pessoa, o cidadão conta com o serviço de Ouvidoria através da Secretaria Executiva da Transparência Pública, vinculado à Controladoria Geral do Município. Apenas este ano, 750 demandas foram registradas, dessas 522 já foram resolvidas, representando 80% de resolubilidade, e mais 228 estão em tratamento. Como forma de ficar cada vez mais próximo ao cidadão, existe o serviço de Ouvidoria via atendimento de WhatsApp (98841-9383).

O controlador geral do Município, Diego Fabrício Albuquerque, ressaltou que o ouvidor é o elo entre a população e a gestão municipal. “Através desse profissional torna-se possível consolidar políticas alinhadas à necessidade e ao interesse público. Então, hoje é dia de festejar e parabenizar esse profissional que realiza uma escuta ativa e atenta à necessidade do cidadão”, disse.

Assim como o controlador, o secretário de Transparência Pública e ouvidor geral do Município, Lucas Henriques de Melo, destacou que “O ouvidor representa a voz do cidadão para os gestores e os tomadores de decisão. São pessoas qualificadas para acolher. Isso impacta positivamente o serviço prestado. Mais do que demandas quantitativas, focamos nosso trabalho em respostas qualitativas”, explica.

Respaldada pela própria experiência, a ouvidora, Alcilene Figueiredo, elenca os atributos indispensáveis a uma boa atuação. “Existe um perfil característico à categoria. As manifestações das pessoas são a nossa razão de existir enquanto setor. Saber ouvi-las e encaminhá-las adequadamente exige boa capacidade de articulação, de comunicação e de resolutividade”, avalia.

Ouvidoria – Os usuários ainda dispõem de atendimento presencial, e-mail ([email protected]) e WhatsApp (98841-9383) para o encaminhamento de denúncias, sugestões e também elogios ao trabalho desenvolvido pela gestão municipal. A Ouvidoria Geral fica localizada no Paço Municipal, Praça Pedro Américo, 70 / 1º andar – Centro. Telefone: 3218-6167.