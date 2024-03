Ao lado de Hugo Motta e Galdino, Nilvan assina ficha de filiação do Republicanos

Depois de ter sido preterido pelo PL na disputa em João Pessoa, partido pelo qual disputou o Governo do Estado em 2022, o comunicador Nilvan Ferreira foi recebido com festa ontem pelo Republicanos. Ele assinou a ficha de filiação da legenda para o embate pela prefeitura de Santa Rita. O evento contou com a participação da cúpula do partido.

Nilvan subiu no palanque ao lado dos deputados federais Hugo Motta e Raniery Paulino. O presidente da Assembleia, Adriano Galdino, também participou do ato.

Com um discurso muito mais moderado e ‘paquerando’ com o governador João Azevêdo (PSB) – antes crítico ferrenho – Nilvan partirá para a municipalização da disputa. Vai evitar temas nacionais e ideológicos e construir um discurso de mudança para a cidade. Em Santa Rita até bem pouco tempo professores estavam em greve e o movimento foi suspenso por uma decisão do desembargador Leandro dos Santos.

O Republicanos, além de estrutura, possui um ‘link’ para a construção do discurso de Ferreira: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a posição do partido em âmbito nacional – bem mais bolsonarista que base do Governo Lula. O novo figurino de Nilvan, contudo, não passará imune aos questionamentos de adversários de Santa Rita, caso a aliança entre ele e o governador João Azevêdo seja materializada.

Um outro desafio para o comunicador é desconstruir o discurso de que Santa Rita foi um ‘Plano B’. Habilidoso, Nilvan vai para o debate e contará com uma força que não é pequena: a do Republicanos.