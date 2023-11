QUAL FILME VAI PASSAR NA GLOBO HOJE SEGUNDA (27/11) E AMANHÃ? SESSÃO DA TARDE E TELA QUENTE, SINOPSE

Por MRNews



Magia Cinematográfica na Programação da Globo: Segunda e Terça-feira

A programação de filmes na Globo para as noites de segunda-feira, 27/11/2023, e terça-feira, 28/11/2023, promete envolver os telespectadores em histórias cativantes e emocionantes. Vamos dar uma espiada nos destaques dessas duas noites repletas de entretenimento cinematográfico.

Segunda-feira, 27/11/2023:

Sessão da Tarde – “O Diabo Veste Prada”

**Título Original:** The Devil Wears Prada

**País de Origem:** Americana

**Ano de Produção:** 2006

**Diretor:** David Frankel

**Elenco:** Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thoms

**Classe:** Comédia

Em “O Diabo Veste Prada,” somos levados aos bastidores da indústria da moda através dos olhos de uma jovem que sonha em se tornar uma jornalista respeitada. Interpretada brilhantemente por Anne Hathaway, ela se vê imersa no mundo desafiador da revista de moda mais conceituada dos Estados Unidos, onde sua chefe exigente, vivida por Meryl Streep, a coloca à prova. Uma comédia inteligente e envolvente que mistura humor e críticas sociais.

Tela Quente – “Estrelas Além Do Tempo

**Título Original:** Hidden Figures

**País de Origem:** Americana

**Ano de Produção:** 2016

**Diretor:** Theodore Melfi

**Elenco:** Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe

**Classe:** Drama Biográfico

“Estrelas Além Do Tempo” nos transporta para o auge da corrida espacial, revelando a história fascinante de três cientistas negras que desempenharam papéis cruciais no programa espacial da NASA. Enfrentando não apenas os desafios científicos, mas também o racismo e o sexismo da época, essas mulheres extraordinárias provam que a verdadeira estrela está além do que os olhos podem ver.

Terça-feira, 28/11/2023:

***Sessão da Tarde – “Shrek Terceiro”***

**Título Original:** Shrek The Third

**País de Origem:** Americana

**Ano de Produção:** 2007

**Diretor:** Chris Miller

**Elenco:** Mike Myers, Eddie Murphy, Antonio Banderas, Cameron Diaz

**Classe:** Infantil

“Shrek Terceiro” traz a magia da animação para a tela, continuando as aventuras do adorável ogro verde. Desta vez, Shrek se vê em uma posição inesperada quando precisa assumir o papel de rei após a morte repentina do pai de Fiona. Com seu humor característico e personagens encantadores, a terceira instalação da franquia Shrek promete diversão para toda a família.

Prepare-se para ser cativado por uma mistura única de comédia, drama e fantasia, enquanto a Globo proporciona uma experiência cinematográfica memorável nestas noites emocionantes.