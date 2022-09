Mais de 660 atendimentos

Caravana do Cuidar beneficia moradores do Bairro das Indústrias em sua 56ª edição

23/09/2022 | 19:30 | 52

A Caravana do Cuidar, projeto itinerante promovido pela Prefeitura de João Pessoa, chegou em sua 56ª edição, nesta sexta-feira (23), beneficiando os moradores do Bairro das Indústrias. Só nessa ação, realizada pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), foram feitos 663 atendimentos na área de assistência social, empregabilidade, saúde, direito do consumidor e cultura.

Um dos serviços mais procurados foi o de vacinação. A cuidadora Silvone Silva trouxe a filha de três anos para ser imunizada contra a poliomielite. “Queria garantir a vacina da Sofia. O movimento estava grande, mas o atendimento foi muito tranquilo. Eu acho muito importante ter esse tipo de ação aqui no bairro, deveria ter sempre”, comentou.

Outro serviço voltado para as famílias foi o cadastramento no Programa Criança Feliz. Com as crianças de até três anos, são desenvolvidas atividades lúdicas que incentivam o desenvolvimento motor e a fala, através de brincadeiras que podem ser aplicadas pelos pais ou responsáveis. Já a gestante, é acompanhada quinzenalmente, durante toda a gravidez, com orientações sobre os cuidados básicos com o bebê, como vacinas e amamentação.

Uma das mães cadastradas foi Islayne Rebeca, de 21 anos, que está grávida e já tem um filho de 2 anos. “Eu já tinha ouvido falar do programa, com outras mães aqui do bairro, mas hoje conversei com a visitadora e entendi melhor do que se trata. Me cadastrei, porque gostei de ter esse apoio, tanto na minha gravidez quanto para o desenvolvimento do meu filho”, afirmou.

Atendimentos – Dos663 atendimentos realizados pela Caravana do Cuidar no Bairro das Indústrias, 38 foram de cadastros no Acessuas Trabalho; 24 atualizações cadastrais com o Cras; 100 novos cadastros no Cadúnico; 8 atendimentos no Procon-JP; 12 registros na Ouvidoria Geral; 16 cadastros no Criança Feliz; 48 aferições de pressão arterial; 11 testes rápidos para Covid-19 e 83 testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs); 21 vacinas de rotina; 35 vacinas contra Covid-19; 75 atendimentos médicos; 48 testes de glicemia; 45 atendimentos de auriculoterapia; 14 atendimentos do Odontomóvel; e 15 atendimentos com nutricionista.