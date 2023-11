Juliette e Nattan divulgam teaser de nova música

Os artistas Juliette e Nattan divulgaram na tarde desta segunda-feira (27) um teaser de sua nova música “Falta de Atenção”. Alguns fãs da cantora consideram a composição o hit do verão.

Ainda de acordo com a publicação feita no Instagram da campeã do Big Brother Brasil 2021, a música “Falta de Atenção” já está disponível para fazer o pré-save nas principais plataformas de música.

Como fazer o pré-save de ‘Falta de Atenção’?

Para fazer o pré-save da música “Falta de Atenção”, é necessário acessar o link na biografia da artista no Instagram, selecionar a plataforma de música em que deseja fazer o pré-save da música e seguir as instruções enviadas.

A música “Falta de Atenção” está prevista para ser lançada no dia 30 de novembro, às 21h.

Reação dos fãs

Poucos minutos após a publicação do teaser, fãs dos artistas se manifestaram nos comentários da publicação e já proclamaram “Falta de Atenção” como o hit do verão.

Sobre Juliette

Natural da Paraíba, Juliette é advogada, maquiadora e cantora que se destacou por sua passagem no Big Brother Brasil 2021, no qual foi campeã. Recentemente, a ex-sister e a cantora pernambucana Duda Beat foram acusadas de plagiar o projeto do cantor Emicida em uma campanha para uma campanha publicitária.

Juliette também está com um show confirmado da sua turnê ‘Ciclone’ em João Pessoa, que está previsto para acontecer no Teatro A Pedra do Reino, no dia 2 de dezembro.