Falta água em 31 localidades de João Pessoa e Bayeux nesta sexta-feira (24)

Trinta e uma localidades de João Pessoa e Bayeux ficam sem água a partir das 20h desta sexta-feira (24), segundo informou a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa).

A suspensão do abastecimento nos bairros Alto do Mateus, Cruz das Armas, Oitizeiro, Funcionários I, Jardim Planalto, Bairro dos Novais, Jaguaribe, Torre, Jardim Treze de Maio, Boa Vista, Ipês, Mandacaru, Expedicionários, Tambauzinho, Bairro dos Estados, Alto do Céu, Pedro Gondim e Conjuntos Verdes Mares, Ivan Bichara, Juracy Palhano, Motoristas e Luís Fernandes, em João Pessoa.

Também terão abastecimento suspenso os bairros Centro, Sesi, Jardim São Severino, São Bento, Manguinhos, São Vicente, Brasília, Baralho e Imaculada, no município de Bayeux.

O fornecimento será suspenso devido uma manutenção corretiva na ETA Marés, com o objetivo de melhorar os serviços prestados pela companhia.

Conforme a Cagepa, o retorno do abastecimento será gradativo a partir das 17h desta sexta-feira (24).

Mais informações sobre a suspensão do abastecimento podem ser obtidas pelo número de telefone 115, ou pelo site da Cagepa.

Veja locais onde o abastecimento será suspenso:

João Pessoa

Alto do Mateus Cruz das Armas Oitizeiro Funcionários I Jardim Planalto Bairro dos Novais Jaguaribe Torre Jardim Treze de Maio Boa Vista Ipês Mandacaru Expedicionários Tambauzinho Bairro dos Estados Alto do Céu Pedro Gondim Conjunto Verdes Mares Conjunto Ivan Bichara Conjunto Juracy Palhano Conjunto Motoristas Conjunto Luís Fernandes

Bayeux