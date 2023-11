Mais de 100 controladores participam de encontro do Conselho Nacional em João Pessoa

Mais de 100 controladores da administração pública participaram do encontro do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), em João Pessoa, nesta quinta-feira (23). Liderança autêntica, transformação digital no Controle Interno e o futuro do trabalho e da administração pública foram temas da 48ª Reunião Técnica do Conaci.

Nesta sexta-feira (24) será a vez de conhecer um pouco mais sobre as boas práticas de gestão de cada Município e Estado durante a Plenária do Conaci. O último encontro anual acontece no Hotel Manaíra. O controlador geral do Município de João Pessoa, Diego Fabricio Albuquerque, destacou a importância do encontro.

“Esse é um evento muito importante acerca do controle interno, transparência e controle social. É uma alegria para a Controladoria de João Pessoa receber os controladores dos estados e das capitais em nossa cidade. Assim como é uma honra estarmos sediando a última reunião técnica do Conaci e, inclusive, a última do atual presidente, Rodrigo Fontenelle, que sempre foi um parceiro da Controladoria. João Pessoa demostra seu protagonismo na área de controle e transparência”, ressaltou.

O secretário chefe da Controladoria Geral do Estado, Letácio Tenório Guedes, ressaltou que o Controle Interno é um aliado da gestão. “Auditoria e Controle Interno não são um bicho, são uma forma de auxiliar a gestão. Antes existia uma carga muito grande acerca do controle interno, como se fosse algo que interferisse na gestão e até vista por alguns como uma maneira de atrapalhar o andamento dos processos. No entanto, hoje não mais. A gestão já compreende que o controle interno existe para dá segurança ao dia a dia do gestor. Portanto, trazer essa discussão para o momento que vivemos no país é muito importante, pois amplia o entendimento do papel dos órgãos de controle interno no Brasil e no mundo”, explicou.

Já o presidente do Conaci, Rodrigo Fontenelle, deixa o órgão com a sensação de dever cumprido. “Essa é a oitava reunião que eu estou presidindo e esses últimos dois anos foram bastante produtivos para o Conaci. Conseguimos entregar algumas ações de cada um dos sete objetivos estratégicos que definimos no começo da gestão. Destaco três importantes, como a parceria com o Banco Mundial, a Atricon em transparência internacional e os acessos aos municípios e estados”, disse.

Fontenelle completou ressaltando que conhecer a realidade dos municípios do Brasil foi essencial para o Conaci. “Fizemos um diagnóstico dos municípios junto com o Banco Mundial e detectamos que alguns nem sistema de tecnologia da informação para fazer um controle interno efetivo tinham. Então, nos alegra muito ter ajudado nesse processo de boas práticas de gestão pública. Toda reunião abrimos o espaço para conhecer um pouco mais dessas boas práticas”, afirmou.

O presidente eleito do Conaci para o biênio 2024-2025, Edmar Camata, falou sobre os novos desafios à frente do órgão. “O Conaci vai buscar cada dia mais a inovação e tecnologia para o controle interno, a inserção dos municípios nas grandes discussões e parcerias com instituições para ampliar sua atuação nas macrofunções do controle interno, agregando valor à sua missão. O futuro do controle interno não está sendo discutido de forma separado das demais áreas de conhecimento. É sempre bom lembramos que o consumidor do nosso produto é o cidadão, temos como foco as pessoas e como o serviço público é prestado.”, destacou.

Palestras – O palestrante Dado Schneider fez a abertura do evento falando sobre ‘Mudanças, Adaptabilidade e o Futuro do Trabalho’. “É uma honra palestrar para o Conaci e poder debater um pouco sobre o comportamento das novas gerações. Fomos criados para viver num mundo estruturado vertical, do século XX. Agora estamos nos esforçando para nos adaptarmos a uma estrutura horizontal, que não se olha mais de baixo pra cima e sim no mesmo plano, e isso é muito difícil para quem foi criado em outra educação”, alertou.

Schneider completou destacando a revolução da inteligência artificial. “Eu digo que o mundo mudou bem na minha vez, porque quando eu era jovem tive que me adaptar aos velhos e muitos eram chatos, rabugentos, que não mudavam sua maneira de ser, pensar e agir. E agora que estou ficando velho, tenho que me adaptar aos jovens. Essa geração é rápida e flexível, o impacto da inteligência artificial será duas vezes maior que o da internet. E nós precisamos entender a revolução de tudo isso, mudando nossa mentalidade”, ressaltou.

Durante o evento, o público pode prestigiar palestras sobre ‘O que o gestor cada vez mais espera do Controle Interno’, ‘Transformação Digital no Controle Interno’ e ‘Liderança Autêntica’. Ainda no evento foi apresentado o relatório da Gestão Conaci 2022-2023, onde a diretoria abordou as contribuições para o Controle Interno e as perspectivas para o novo ciclo.