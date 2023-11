Secretaria de Ciência e Tecnologia divulga resultado parcial do Festival de Aplicativos Code

23/11/2023 |

21:30 |

16

A Prefeitura de João Pessoa divulgou, nesta quinta-feira (23), o resultado parcial do Festival de Aplicativos Code. De acordo com a Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), foram conferidos, até o momento, 1.591 votos as mais de 100 equipes inscritas. A iniciativa faz parte da programação da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que começou nesta quinta-feira (23) e vai até o sábado (25) no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho.

A equipe ‘União Tecnológica’ está em primeiro lugar com 136 votos. O grupo concorre com o aplicativo Five Nights at Freddy’s Jogo – Code, seguida da equipe Cat, com 133 votos, que concorre com o aplicativo Adote-me. A terceira equipe mais votada foi Rebeca, com o aplicativo Tdahelper, com 119 votos.

A votação se encerra nesta sexta-feira (24), às 17h, e pode ser feita enviando o voto por meio do Google Forms, no link: https://encurtador.com.br/imnvZ.

No sábado (25) haverá a solenidade de entrega dos certificados e prêmios. A premiação será de R$ 5mil para cada uma das equipes vencedoras, compostas por alunos da Iniciativa Code. Os prêmios foram financiados com recursos obtidos dos patrocinadores da 20ª SNCT.

