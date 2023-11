Emlur realiza ações alusivas ao Novembro Azul voltadas para servidores da autarquia nesta sexta-feira

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realiza nesta sexta-feira (24), em sua sede, na Avenida Minas Gerais, no Bairro dos Estados, a terceira edição das comemorações alusivas ao Novembro Azul, com o tema Novembro Azul, a Cor da Prevenção! Drible o Preconceito, Cuide da sua Saúde.

A abertura do evento acontece às 8h, com a participação dos superintendentes Ricardo Veloso (Geral) e Igo Morais (Executivo), do Chefe de Gabinete, Miguel Lopes e da coordenadora do Setor Médico e Odontológico, Marianna Miranda, entre outros.

“As atividades são voltadas para os agentes de limpeza e o corpo administrativo da Pasta e se estenderão até as 16h. O objetivo da campanha é o bem estar dos servidores da Emlur, de forma a conscientizar os homens sobre a importância do cuidado com a saúde e os riscos do câncer de próstata”, explica Marianna Miranda.

A programação envolve equipes de Educação Física, atendimento médico, palestra com médico da Saúde da Família, apresentação de grupos artísticos da Emlur (de teatro e musical – Bate com Lata), além de sorteio de brindes. Durante todo o dia serão oferecidos serviços de saúde como vacinas (Difteria e Tétano, Hetapite B, Influenza, Bivalente e Tríplice Viral), testes rápidos (HIV, Sífilis, Gepatite B e C), auriculoterapia, atendimento médico (endócrino+glicemia capilar), psicológico, odontológico e nutricional, além de marcação de exame para o Lacen e aferição dos sinais vitais.

Na programação consta ainda serviços de autocuidado, como atendimento jurídico, Programa Remédio em Casa e cortes de cabelo e unhas realizados pelas equipes do Senac, Associação e Sest/Senat.

O evento é uma realização da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Emlur, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, através do Distrito Sanitário IV e o Lacen, bem como o Sest/Senat e o Senac.