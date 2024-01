conheça todas as praias da Paraíba

Estando no verão, turistas e paraibanos procuram as praias da Paraíba para aproveitar a estação e as férias. Mas quais são as praias que fazem parte dos litorais norte e sul da do estado e das cidades de João Pessoa e Cabedelo?

Ao todo, mais de 50 praias que compõem os litorais norte e sul foram catalogadas pelo Jornal da Paraíba, com uma breve descrição sobre o que há nelas e o que seus visitantes podem fazer.

Nessa reportagem sobre praias da Paraíba você encontra as listas de:

Praias de João Pessoa

Praia do Bessa

Com 5,3 km de areias brancas e batidas, águas esverdeadas e calmas, recifes e coqueiros, a praia do Bessa é repleta de bares e pousadas que complementam a beleza do lugar.

Caribessa

Integrando a praia do Bessa, o “Caribessa”, como a região é conhecida pelos turistas, tem águas calmas e uma rica diversidade marinha, sendo um ambiente favorável para a preservação ambiental.

Praia de Manaíra

Formada por uma estreita faixa de areia branca, a praia fica entre a praia de Tambaú e a praia do Bessa. Sua famosa calçadinha da orla é comumente usada para atividades físicas e frequentada por turistas e moradores que desfrutam da paisagem única. Urbano, Manaíra é um bairro que abriga vários hotéis e pousadas e é destino para turistas que precisam se hospedar na cidade para visitar outras praias da Paraíba.

Praia de Tambaú

Sendo uma das mais movimentadas praias da Paraíba, a praia de Tambaú conta com bares, restaurantes e locais com música ao vivo. Além disso, os visitantes podem desfrutar do artesanato local no Mercado de Artesanato Paraibano e da feirinha de Tambaú.

Já na costa, barcos, lanchas e jangadas partem rumo a Picãozinho, uma formação de recifes que encantam turistas e moradores há mais de 30 anos.

Picãozinho atrai turistas em todas as épocas do ano, durante a maré baixa, que é quando as piscinas naturais se formam e revelam a biodiversidade marinha do local. Os turistas podem praticar mergulho em Picãozinho caso queiram aproveitar as belezas naturais das praias da Paraíba.

Praia do Cabo Branco

Com uma vista paradisíaca e vizinha da praia de Tambaú, a praia de Cabo Branco – umas das mais turísticas praias da Paraíba – conta com inúmeros restaurantes, hotéis, lanchonetes e residências. Os turistas também podem visitar o Farol do Cabo Branco, na Barreira do Cabo Branco, que faz parte do Complexo Turístico do bairro.

Praia do Seixas

A Ponta do Seixas marca o Extremo Oriental das Américas, onde o sol nasce primeiro, característica que atrai muitos turistas pela curiosidade geográfica e beleza do local. Na Praia do Seixas é possível fazer passeios para as famosas piscinas naturais.

Praia da Penha

Com um cenário digno de um paraíso, a praia da Penha se destaca por ser um local secular de devoção e também proporciona aos seus visitantes momentos especiais de lazer. Seu nome deriva da Capela de Nossa Senhora da Penha.

Praia de Jacarapé

Semelhante à Praia do Sol, a praia de Jacarapé é delimitada pelo Rio Mangabeira, ao sul, e pelo Riacho Jacarapé, ao norte. A praia de Jacarapé também é famosa por suas ondas fracas que quebram na costa e sua vegetação nativa.

Praia de Arraial

É uma praia para as pessoas que preferem lugares pouco movimentados. Possui vegetação nativa preservada, uma faixa de areia dourada, com mar calmo e de águas transparentes. Localizada entre a Praia do Sol e Jacarapé.

Praia do Sol

A praia do Sol é uma boa pedida para quem quer surfar sem sair dos mares pessoenses. Geralmente apresenta ondas menos constantes e bem menores do que as das prais do Conde. Lá, a ondulação possui sentido sudeste e o melhor período para surfar costuma ser em meados de março e abril.

Barra de Gramame Norte

A Barra de Gramame, em João Pessoa, é palco do encontro entre o rio e o mar. Além disso, o ambiente conta com uma formação de recifes, dunas, manguezais e passeios de jangadas ou caiaques que completam a experiência de quem frequenta a praia.

Praias de Cabedelo

Praia do Dique

Com águas quentes e relaxantes, a praia do Dique de Cabedelo tem esse nome por causa de uma construção de pedras, denominada de quebra-mar, se estende nas águas, justamente na área onde há o encontro do rio Paraíba com o oceano Atlântico – também conhecido como a “Pororoca da Paraíba”. A praia do Dique se destaca para os visitantes que buscam a opção de lazer para quem planeja uma pescaria ou um passeio contemplativo, principalmente por ter uma das mais belas visões do pôr-do-sol entre as praias da Paraíba.

Praia do Miramar

Detentora de águas rasas e tipicamente frequentada por pescadores, a praia do Miramar é uma ótima opção para refeições à beira-mar por seu fácil acesso e por estar localizada em uma área urbana e ter diversas opções de comércio gastronômico.

Em torno da praia há também espaços de passeio urbano e pontos específicos para a prática de esportes como futebol, vôlei e futevôlei, além de uma grande área onde são realizados os principais eventos da cidade.

Ponta de Matos

Localizada entre as praias de Miramar e Formosa, a praia Ponta de Matos é conhecida por sua tranquilidade. A praia oferece ondas fracas e é cercada por recifes, além de estar cercada por coqueiros. A praia, parcialmente urbanizada por residências tradicionais, não conta com grandes comércios em seu entorno, por isso os frequentadores dependem do comércio de ambulantes.

Praia Formosa

Com areias brancas e macias e uma beleza única, a praia Formosa se destaca por sua calmaria e sossego das águas mornas e cristalinas. Além disso, a praia não possui ondas grandes o que a torna um convite para mergulhos e passeios de caiaque, Jet Skis e pequenas embarcações que estão na orla. A praia Formosa também conta com bares e restaurantes praianos que servem petiscos e bebidas.

Praia de Areia Dourada

Com ondas baixas e uma extensa faixa de areia, a praia de Areia Dourada é vizinha da praia Formosa e serve também como ponto de partida para os barcos que vão para a Ilha da Areia Vermelha. O local conta com bares e restaurantes.

Praia de Camboinha

Com águas claras e uma larga faixa de areia, a praia de Camboinha é excelente para a prática de mergulhos e há áreas específicas para embarcações e esportes náuticos. Em torno da praia, os visitantes podem aproveitar de bares e restaurantes. Durante o verão, há a opção de alugar caiaques, bóias, barcos e também ser um acesso à Ilha da Areia Vermelha.

Praia de Areia Vermelha

Conhecida como ‘Ilha de Areia Vermelha’, o Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha (PEMAV) é um banco de areia e corais que se formam em maré baixa a 2km da praia de Camboinha, um diferencial entre as praias da Paraíba. Os visitantes podem aproveitar os passeios para o Parque que são realizados através de catamarãs ou barcos que saem diariamente das praias do Poço e Camboinha. A Ilha da Areia Vermelha conta com piscinas naturais e águas claras.

Praia do Poço

Protegida por uma barreira de recifes e tendo uma boa extensão de areia branca, a praia do Poço, em Cabedelo, é movimentada o ano inteiro por ser um local de fácil acesso. Há bares e restaurantes especializados em frutos do mar e embarcações que levam à Ilha da Areia Vermelha.

Praia de Ponta de Campina

Com um mar calmo e brisa agradável, a praia de Ponta de Campina, em Cabedelo, se destaca por suas areias finas e avermelhadas, onde há vários coqueiros que oferecem sombra aos banhistas. Os visitantes também podem aproveitar dos bares e restaurantes que ficam em torno do local que conta com uma abundância de mariscos.

Praia do Jacaré

Uma das principais atrações turísticas de Cabedelo, a praia do Jacaré é reconhecida por seu pôr do sol que ilumina as águas do Rio Paraíba ao mesmo tempo que o saxofonista Jurandy do Sax se apresenta. Os visitantes podem passear de barco, fazer compras e se alimentar nos restaurantes locais. Um passeio perfeito para encerrar o dia, depois de conhecer outras praias da Paraíba.

Praia de Intermares

Com ondas fortes e propícias para a prática de surf e outros esportes radicais, a praia de Intermares tem areias finas e claras. Os coqueiros espalhados pelo local deixam a paisagem agradável e convidativa para as caminhadas no extenso calçadão à beira-mar.

Os visitantes podem visitar o manguezal, onde às vezes é possível ver garças e outros pássaros se alimentando ou assistir a desova das tartarugas de pente e onde se desenvolve o Projeto Tartarugas Urbanas da ONG Guajiru, que monitora as tartarugas marinhas nas praias da Paraíba.

Praias do Litoral Sul da Paraíba

Barra de Gramame SulApós o Rio Gramame, está a praia de Barra de Gramame Sul, no Conde, onde as águas do Rio Gramame desaguam no mar. Nela, os visitantes podem tirar fotos no Pontal do Rio Gramame, na Barra de Gramame Sul e no Mirante de Gramame, além de poder se alimentar nos bares e restaurantes próximos à praia.

Praia do Amor

Com águas mornas e cristalinas, a praia do Amor é famosa por ter uma pedra furada em forma de coração que faz sucesso com os casais de plantão. Além de caminhar pela areia, os visitantes podem aproveitar dos passeios disponíveis no local.

Localizada no município de Conde, a praia do Amor é conhecida por uma pedra furada em forma de coração, onde os casais tiram fotos. Assim como outras praias do Litoral Sul da Paraíba, tem águas mornas e cristalinas.

Praia de Jacumã

Além de aproveitar as belas águas e a areia clara, os visitantes podem passear de buggy, se hospedar em hotéis e pousadas próximas à praia, além de comer nos restaurantes à beira mar.

Praia de Carapibus

Dotada de belas piscinas naturais que se formam quando a maré está baixa, a praia de Carapibus é um destino para aqueles que buscam relaxar, não há muitas opções de bares e restaurantes no local, mas há hotéis e pousadas na região do Conde.

Por conta do grande número de pedras na praia, a recomendação é que a atenção seja redobrada, para evitar acidentes.

Praia de Tabatinga

Assim como toda boa praia paradisíaca, Tabatinga tem águas mornas, boa faixa de terra para caminhar e um visual digno de filme com a presença das falésias. No local não há estrutura de bares e restaurantes, mas é possível encontrar vendedores de cocos. O ideal é levar comida e água para o passeio.

Praia de Coqueirinho

A praia de Coqueirinho, conhecida por suas falésias e águas claras, chama a atenção de muitos turistas e é uma das praias da Paraíba mais visitadas no Litoral Sul. Em determinado ponto da praia, suas ondas ficam mais intensas, o que pode atrair os surfistas de plantão.

Praia de Arapuca

Formada por falésias que se transformam em paredões coloridos, a praia de Arapuca além de parecer uma pintura, é famosa por ter surf o ano todo e é uma das favoritas para quem gosta do esporte entre as praias da Paraíba. Em Arapuca as ondulações têm mais constância, inclusive, costumam ser mais tubulares – sobretudo, quando o mar está naqueles dias de pura inspiração. Com os ventos mais acelerados, o surf continua rolando solto, rendendo ondas mais cavadas, um ouro para quem gosta de treinar voos.

Praia de Tambaba

Além de ser a primeira praia naturista do nordeste brasileiro e a única entre as praias da Paraíba, a praia de Tambaba também conta com piscinas naturais (quando o mar está baixo), enseadas e falésias.

Já na Área de Proteção Ambiental, os visitantes podem passar por trilhas fechadas, por mirantes, mangues, trechos de areia de praia, encontros de rios com o mar e mais um infindável exemplo da natureza deslumbrante da Costa do Conde.

Praia de Barra do Graú

A praia de Barra do Graú, vizinha a praia de Tambaba, onde o rio Graú desagua é uma longa extensão de areia dourada onde seus visitantes podem tirar fotos na Barra do Rio Graú visitar a praia de Barramares e visitar o Mirante Vida Linda.

Praia Bela

Famosa por suas ondas potentes e longas, a praia Bela também é um local ótimo para a prática de surf na Paraíba. Mas nem só de surf se vive a praia, além de bela, a praia oferece outras opções de lazer para seus visitantes como quiosques, bares e restaurantes que servem a culinária local, com destaque para os pratos à base de frutos do mar.

É possível experimentar delícias como o peixe assado na brasa, a lagosta, o camarão e o caranguejo, além de pratos típicos da região.

Praia de Barra do Abiaí

Onde os rios Papocas e Abiaí desaguam no mar, a praia do Abiaí é um paraíso quase deserto onde seus turistas podem se hospedar em pousadas e se alimentar em restaurantes próximos a faixa de areia da praia. A praia é vizinha à praia de Pitimbu.

Praia de Pitimbu

Localizada na divisa entre Pernambuco e Paraíba, Pitimbu conta com 13 semi-desertas, 4 estuários exuberantes de aves e flora original da Mata Atlântica. Além disso, Pitimbu conta com bancos de areia e arrecifes. Pitimbu é ideal para a contemplação e prática de esportes náuticos.

Praia de Guarita

Localizada em Pitimbu, a praia da Guarita pode ser acessada pela Avenida Beira Mar, se estendendo até a praia Azul. Seus visitantes podem se hospedar nas pousadas e hotéis próximos à praia e se alimentar em bares e restaurantes.

Praia Azul

Vizinha da praia da Guarita, a praia Azul pode ser acessada pela avenida Antônio Tavares, em Pitimbu. Com areias calmas e mar calmo, os turistas podem praticar esportes e caminhar. Além disso, a praia Azul conta com pousadas, bares e restaurantes onde os visitantes podem descansar.

Praia da Ponta do Coqueiro

Localizada entre as praias Azul e Acaú, a praia de Ponta do Coqueiro pode ser acessada pela Rua Almirante Tamandaré, sendo uma longa extensão de areias brancas quase desérticas e mar esverdeado. Na praia há poucos bares, sendo necessário se alimentar e descansar nas praias ao redor.

Praia de Acaú

Caracterizada pela presença de um manguezal e da foz do rio Goiana, a praia de Acaú, tem um diferencial na paisagem nessa área que faz limite com o estado de Pernambuco. Além da beleza natural, a praia possui grande valor ecológico para a fauna e flora local.

A praia do Acaú também faz parte da economia das populações tradicionais que ali vivem e dela retiram boa parte do alimento e sustento, na forma de peixes, mariscos e crustáceos.

Praia de Pontinha

Na divisa entre Paraíba e Pernambuco, no município de Pitimbu e cortada pelo Rio Tracunhaém, os visitantes podem caminhar por suas areias brancas e fofas, tirar fotos no Manguezinho de Acaú e se alimentar em restaurantes e bares próximos à praia.

Praias do Litoral Norte da Paraíba

Praia do Guajú

O encontro do rio Guaju com o mar, a praia de Guaju, no município de Mataraca, oferece aos seus visitantes um banho de água doce, no meio da maresia e serve como linha divisória e histórica entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte.

No local, onde uma pequena balsa transporta veículos entre os dois estados, é possível fazer uma tirolesa de 80 metros.

Praia da Pavuna

A praia da Pavuna, vizinha da Praia do Guajú e localizada também em Mataraca, conta com suas areias douradas e mar turquesa. Além disso, os turistas podem visitar a Lagoa da Pavuna e as Dunas da Paraíba que ficam próximas à praia.

Barra de Camaratuba

Chegando no município de Mataraca, encontramos a paradisíaca Barra de Camaratuba, umas das principais praias da Paraíba no Litoral Norte. É um destino bastante conhecido pelos surfistas. Os visitantes também podem aproveitar atividades como tirolesa e trilhas ecológicas.

Praia da Boca da Barra

A Boca da Barra é a praia mais frequentada pelos banhistas na Barra de Camaratuba. A praia, na maré baixa, é um ótimo balneário, contando com salva-vidas que dão as informações necessárias a quem gosta de um banho de rio e asseguram a tranquilidade dos banhistas. A praia conta com dois quiosques, com serviços de bar e restaurante.

Praia das Cardosas

Próxima a praia de Barra de Camaratuba e vizinha de Lagoa Encantada, a praia das Cardosa, no município de Baía da Traição, conta com areias brancas, mar esverdeado e paisagem quase deserta.

Praia do Girimum

Pequena e deserta, a praia do Girimum, em Baía da Traição, tem sua peculiaridade evidenciada pelas pedras e falésias avermelhadas que a cercam.

Praia da Baía da Traição

Com o formato de meia-lua, a praia de Baía da Traição se destaca por suas praias sinuosas, falésias multicoloridas, dunas e uma linha de arrecifes.

Além disso, a praia de Baía da Traição é vizinha das praias Cardosas, Tambá e Forte, embelezadas por falésias multicores, cujas ondas revoltas as tornam preferidas pelos surfistas.

Praia do Tambá

Localizada ao lado da praia da Baía da Traição, os visitantes da praia do Tambá podem visitar o Alto do Tambá, parques e se alimentar em restaurantes próximos.

Praia do Forte

Vizinha da praia do Tambá, no município de Baía da Traição, a Praia do Forte pode ser acessada pela Rua Dom Pedro II, que faz parte da PB-008. Seus visitantes podem se alimentar em restaurantes próximos e conhecer o forte da Baía da Traição.

Praia das Trincheiras

Famosa pela sua beleza, tradição e ser localizada no município de Baía da Traição, a praia da Trincheira, onde, em 1625, suas dunas serviram de trincheiras às forças portuguesas na luta contra os holandeses. Seus visitantes podem desfrutar de bares e quiosques além de se banhar nas águas claras do local.

Coqueirinho do Norte

A Praia de Coqueirinho do Norte, no município de Marcação, só podia ser acessada por meio de automóveis 4×4 e automóveis normais pela beira mar (quando a maré estava baixa ou) se tornou muito mais acessível após a construção da Estrada de ligação da Praia à PB-041. Seus visitantes podem aproveitar a praia, comer em restaurantes próximos e fazer trilhas.

Barra de Mamanguape

Localizada na cidade de Rio Tinto, o rio Mamanguape encontra o mar, a praia de Barra de Mamanguape conta com conjuntos de corais, que podem ser vistos quando a maré está baixa. É uma praia de areias brancas e fofas quase deserta.

Praia de Lagoa de Praia

Com mar forte e areias brancas e vizinha à praia de Campina, a Lagoa da Praia, no município de Rio Tinto, oferece aos seus visitantes hotéis e pousadas para descanso.

Praia de Campina

Em frente à Lagoa do Saco e podendo ser acessada pela PB-008, a Praia de Campina oferece aos seus visitantes pousadas, hospedagens e restaurantes.

Praia de Oiteiro

Ao lado da Praia de Campina, a praia de Oiteiro é uma larga extensão de areia quase deserta. Utilizando da PB-008 os turistas podem visitar o Vale dos Pterodáctilos.

Praia do Miriri

Ainda em Rio Tinto e caminhando pela praia de Oiteiro, os visitantes e turistas podem chegar à praia do Miriri, uma longa extensão de areia onde há o encontro do Rio Miriri com o mar. Com sorte, os visitantes podem presenciar os grupos de peixes-boi-marinhos que vêm se alimentar nas plácidas águas do Miriri.

Praia de Bonsucesso

Ser a primeira praia do município de Lucena não é para muitos, do sul para o norte, é quase selvagem, e um dos melhores pontos da região para banhos. Os visitantes podem atravessar o trecho mais raso do Rio Miriri, que corre ao longo da praia, chegando a uma trilha curtinha – de dez minutos – que dá acesso às ruínas da Igreja de Nossa Senhora de Bonsucesso, do século XVI.

Praia de Camaçari

Próxima a praia do Miriri, a praia de Camaçari, também em Lucena, oferece aos seus visitantes pousadas, hospedarias e restaurantes. Além disso, a praia tem areias brancas e mar esverdeado.

Praia de Lucena

Com águas azuis e calmas, a praia de Lucena se destaca das outras, os visitantes da praia também podem desfrutar de passeios de buggy, trilhas e caminhadas. Além disso, os visitantes contam com uma variedade de restaurantes, pousadas e hospedarias para descansar.

Praia de Pontinha

Ao lado da praia de Lucena, a praia de Pontinha pode ser acessada caminhando e seus visitantes podem tirar fotos ou andar no Caminho de Moisés e se alimentar em restaurantes próximos ou se hospedar em pousadas e hotéis.

Praia do Holandês / Praia Ponta de Lucena

Formada por uma faixa de areia branca que se torna uma planície com o mar ao fundo quando a maré está baixa, os visitantes da Praia do Holandês podem passear de buggys, tirar fotos e passear de lancha nas ‘piscinas de Lucena’.

Praia da Gameleira

Após a praia de Pontinha, está a praia da Gameleira, uma grande extensão de areia branca onde seus visitantes podem se hospedar em pousadas e hospedarias e hotéis. Além disso, próximo a praia há restaurantes e lojas onde os turistas podem se alimentar e movimentar o comércio.

Praia de Fagundes

Localizada no bairro de Fagundes, em Lucena, essa praia é uma das maiores praias da cidade, rodeadas de casas de veraneios, coqueiros e manguezais. A praia de Fagundes também é vizinha das praias de Ponta de Lucena e Costinha, tornando-se uma opção para quem deseja aproveitar a paisagem.

Praia de Costinha

Usada por muitas décadas por japoneses que vinham descansar nas praias da Paraíba e desossar baleias capturadas ao longo do Atlântico Sul, a praia de Costinha é localizada em Lucena e seus visitantes podem encontrar as ruínas da antiga fábrica de beneficiamento da carne de baleia e de um museu abandonado.

Os visitantes também podem comer em restaurantes próximos, caminhar pelo Píer de Costinha e fazer a travessia de balsa de Lucena para Cabedelo.