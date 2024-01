Prefeitura de João Pessoa paga mais de R$ 970 mil a agremiações do Carnaval Tradição

A Prefeitura de João Pessoa pagou, nesta sexta-feira (19), R$ 972 mil para as agremiações do Carnaval Tradição que desfilarão este ano. O incentivo financeiro já está nas contas para que todas elas possam realizar seus desfiles com a garantia de ter recursos para as apresentações. Foram beneficiadas com o pagamento 19 agremiações de Ala Ursas, 10 de Tribos Indígenas, 18 de Clubes de Orquestras e cinco de Escolas de Samba.

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, ressaltou que o valor representa 20% a mais do que o investido no Carnaval de 2023. Ele explicou, também, que desde o ano passado vem dialogando com todos os representantes das agremiações para promover um Carnaval profissional e bem planejado.

“Isso é um movimento muito importante que o prefeito Cícero Lucena fez e que fortalece o Carnaval Tradição. Trabalhamos desde o ano passado para executar o pagamento antes do Carnaval. Esse valor pago é exclusivamente para as agremiações do Carnaval Tradição, além da estrutura que nós garantimos na Avenida Duarte da Silveira, com a montagem de toda a estrutura”, pontuou Marcus Alves.

O incentivo público é voltado para projetos de cultura popular vinculados ao ciclo do Carnaval pelo Fundo Municipal de Cultura.

Carnaval Tradição – As prévias do Carnaval Tradição de João Pessoa começaram na última sexta-feira (12), abrindo as festividades carnavalescas da Capital, e incluem desfiles de tribos indígenas, grupos de maracatu, ala ursas, clubes de frevo e outras manifestações tradicionais da cultura popular em diversos bairros.

Já o tradicional desfile das agremiações acontece dias 10,11 e 12 de fevereiro na Avenida Duarte da Silveira.

Programação do Carnaval Tradição 2024

Dias 10 e 11/02

Escolas de sambas

Tribos indígenas

Clube de orquestra

Dia 12/02

Ala Ursas