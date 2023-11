Prefeitura abre Processo Seletivo Interno para profissionais que queiram trabalhar nas EMAIs

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), torna público as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Interno de profissionais em pleno exercício na Rede Municipal de Ensino da Capital para atuarem nas Escolas Municipais Ativas Integrais (EMAIs) como professor de Educação Básica I e II; diretor escolar; Coordenador Pedagógico (CP); Coordenador Administrativo-Financeiro (CAF); professor Articulador de Aprendizagem (AA); pedagogo escolar (supervisor ou orientador); psicólogo escolar; e assistente social.

As inscrições acontecem até as 17h do dia 18 de novembro de 2023 e devem ser feitas exclusivamente pelo link https://sedec.joaopessoa.pb.gov.br/selecao-emai/inscricao

“No ano de 2023 foi implantado na Rede Municipal de Ensino o Modelo de Escola Ativa Integral em 10 unidades. A partir de 2024 estaremos expandindo esse modelo para outras 11 escolas municipais: Analice Caldas, Anísio Teixeira, Cônego João de Deus, Chico Xavier, Frei Afonso, João Gadelha de Oliveira, João Medeiros, João Santa Cruz, José Peregrino de Carvalho, João XXIII e Ubirajara Targino Boto”, explicou o gestor do Programa de Implantação das Escolas Municipais Ativas Integrais da Sedec, Clécio Francisco de Albuquerque Silva.

Os requisitos mínimos para que o candidato possa se inscrever são: ser profissional do quadro efetivo, preferencialmente, ou contratado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público da rede municipal de ensino de João Pessoa, de acordo com a função escolhida; estar em efetivo exercício; ter disponibilidade para jornada de trabalho integral de 40 horas semanais, em período diurno, totalmente cumpridas no interior da escola; ter a titulação exigida para o cargo ou função pleiteada; e não desempenhar qualquer outra atividade, remunerada ou não, pública ou privada, durante o horário diurno de funcionamento da unidade escolar.

O Processo Seletivo constará de duas fases que são a Avaliação Curricular e de Títulos (classificatória) e Prova Objetiva (eliminatória e classificatória).

Documentação obrigatória – documento oficial com foto tipo RG, CNH ou Carteira de Trabalho; diploma de graduação e/ou certificado que comprovem a formação acadêmica exigida para a área de atuação pretendida; ficha funcional e ficha de anotações do servidor, emitida pela Secretaria de Administração de João Pessoa; contracheque (mês de outubro 2023) indicando a unidade escolar na qual encontra-se lotado; termo de ciência e adesão ao Programa de Educação Integral – EMAI, confirmando a disponibilidade do servidor de 40 horas integrais (conforme o Anexo IV do edital).