Vale dos Dinossauros, em Sousa, volta a receber turistas após obras

As pontes e passarelas que dão acesso ao Vale dos Dinossauros, em Sousa, Sertão da Paraíba, passaram por reformas para a melhoria da segurança e de estrutura. Após a revitalização, o local voltou a receber a população na terça-feira (14).

As obras, feitas pelo Governo da Paraíba, começaram no ano passado e foram realizadas reformas de duas passarelas, três pontes e do mirante de observação.

“O Vale sempre foi um dos pontos turísticos de maior destaque em nosso estado. Agora, queremos entregar um espaço novo, com o conforto que os nossos turistas merecem”, disse o superintendente da Sudema, Marcelo Cavalcanti.

O visitante, passando pelas novas passarelas, terá acesso à trilhas formadas pelas pegadas dos dinossauros, um museu com materiais de pesquisa paleontológica com informações importantes sobre as espécies dos répteis que viviam no local.

O Vale dos Dinossauros fica aberto das 8h às 12h e das 14h às 17h, de terça-feiras aos domingos.

O Vale dos Dinossauros

Localizado em Sousa, no Sertão da Paraíba, o Vale dos Dinossauros é um dos sítios paleontológicos mais reconhecidos do mundo.

Tendo pegadas de mais de 80 espécies de dinossauros que habitavam uma área de mais de 704 quilômetros na Bacia do Rio do Peixe, ainda no período pré-histórico.

