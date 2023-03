Mercados Públicos

Pesquisa do Procon-JP registra variação de 347% no preço do peixe; a patola tem diferença de R$ 85

15/03/2023 | 11:00 | 60

Os peixes e os frutos do mar estão com variações nos preços bem significativas, segundo registra pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP), nos mercados públicos da Capital, a exemplo do quilo da pescadinha, 347%, com preços entre R$ 20 (Peixaria Deus é Fiel – Mercado de Mangabeira) e R$ 89,40 (Supermercado Carrefour – Bancários), diferença de R$ 69,40. Confira a pesquisa completa aqui.

A maior diferença do levantamento, porém, ficou com o quilo da patola, R$ 85, com preços entre R$ 35 (Peixaria Limeira – Mercado de Mangabeira) e R$ 120 (Peixarias da Luciana e do Uchoa – Mercado de Tambaú), com variação 242,86%.

A pesquisa do Procon-JP coletou preços em 29 estabelecimentos de seis mercados públicos e de um supermercado de vários bairros de João Pessoa no dia 14 de março, trazendo preços de 58 tipos de pescado, a exemplo de filé de peixe, peixe inteiro com cabeça, peixe em posta, camarão cinza pequeno, médio e grande, além de frutos do mar.

Mais diferenças – O Procon-JP encontrou, ainda, outras grandes diferenças para um mesmo produto, como é o caso do quilo do filé de camarão GG, R$ 80, com preços entre R$ 50 (Peixaria 2 de Fevereiro – Rangel) e R$ 130 (Peixaria São Pedro – Mercado de Tambaú), variação de 160%; e do quilo do salmão, R$ 75, com preços entre R$ 45 (Peixaria 2 de Fevereiro – Mercado do Rangel) e R$ 120 (Peixaria Tambaú – Mercado de Tambaú), variação de 166,67%.

Mais variações – Mais duas variações nos preços chamam a atenção: a do quilo da tilápia, 299,41% oscilando entre R$ 17 (Peixaria Hadassa Pescado – Mercado da Torre) e R$ 67,90 (Carrefur – Bancários), diferença de R$ 50,90; e no quilo do peixe Garoupa, 266,67%, com preços entre R$ 30 (Peixaria Soares Camarão – Mercado Central) e R$ 110 (Peixaria Tambaú – Mercado de Tambaú), diferença de R$ 80.

Os locais – A pesquisa foi realizada no supermercado Carrefour e nas peixarias dos seguintes mercados públicos: Penha (Zé do Peixe, Fidélis, JL, Zildo, Valdinho, Nem, Dona Penha, Van, Valdivino e Bom Sucesso); Central (Mônica, Zezinho do Camarão, Camarão e Peixe e Soares Camarão); Tambaú (Luciana, São Pedro, Tenente, Uchoa, Telepesca e Tambaú); Torre (Alex, Hadassa Pescado, Nossa Senhora da Penha e Santa Maria); Mangabeira (Verdes Mares, Limeira e Deus é Fiel) e Rangel (Peixaria 2 de Fevereiro).

Acesse a pesquisa completa no portal da prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do www.proconjp.pb.gov.br