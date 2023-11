PALMEIRAS X INTERNACIONAL ONDE ASSISTIR AO VIVO ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2023

A partida entre PALMEIRAS X INTERNACIONAL Brasileirão da série A DE 2023.

No sábado, 11 de novembro de 2023, às 21h (horário de Brasília), a Arena Barueri em São Paulo será palco do aguardado confronto entre Palmeiras e Internacional, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O jogo tem importância significativa para o Palmeiras, que busca consolidar sua posição na briga pelo título, enquanto o Internacional, ocupando a 11ª posição, já cumpre tabela.

A partida será transmitida ao vivo no Brasil pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, através do sistema pay-per-view. A atmosfera na Arena Barueri promete ser intensa, mesmo com o Palmeiras atuando longe de sua casa, contando com o apoio fervoroso de sua torcida.

–>

Quando observamos o desempenho das equipes ao longo da competição, o Palmeiras se destaca como vice-líder, acumulando 17 vitórias, oito empates e oito derrotas. Por outro lado, o Internacional apresenta uma campanha mais modesta, ocupando a 11ª colocação com 11 vitórias, dez empates e 12 derrotas.

O histórico geral entre Palmeiras e Internacional ao longo de 89 jogos oficiais mostra um equilíbrio, com 37 vitórias para o Internacional, 27 para o Palmeiras e 25 empates. Esse equilíbrio adiciona uma dose extra de imprevisibilidade ao confronto.

Se você está ansioso para acompanhar o duelo, lembre-se de sintonizar no SporTV ou no Premiere, dependendo da sua preferência de transmissão. A Arena Barueri será o cenário perfeito para este embate crucial.

PALPITES PALMEIRAS X INTERNACIONAL

O Palmeiras é considerado favorito para a 34ª rodada, mesmo jogando fora de casa. A Arena Barueri será o palco onde o time buscará somar pontos para manter viva a esperança do título.

Antecipando um jogo movimentado, a aposta em “Acima de 2 Gols” oferece uma odd atraente de 1,54, indicando a possibilidade de um confronto com mais de dois gols.

Endrick é a aposta sugerida para marcar em qualquer momento da partida, apresentando uma odd interessante de 2,60 pela Melbet. Esta escolha leva em consideração análises do desempenho do jogador e possíveis oportunidades durante o jogo.

Em resumo, o artigo fornece uma visão abrangente do confronto, desde os dados históricos até as expectativas para o jogo, culminando nos palpites apresentados pela redação.

Escalações

Escalação do Palmeiras

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Murilo, Luan, Naves; Mayke, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga, Piquerez; Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Escalação do Internacional

Provável escalação do Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado, Dalbert; Maurício, Aránguiz, Johnny, Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

CANAIS DE TV QUE TRANSMITEM AO VIVO

Mas, a maioria dos jogos poderá ser visto ao vivo pelo Premiere Play, SporTV e até pela Globo ao vivo.

Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.