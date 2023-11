Eden Hazard encerrou sua carreira profissional

Em outubro de 2023, Eden Hazard anunciou o fim de sua carreira profissional. O último clube do belga de 32 anos foi o “Real” Madri. A propósito 1xBet – um site de aposta de jogos cobre todas as partidas dessa equipe.

De fato, no "Real", a estrela de Azar começou a desaparecer. Ele se transferiu para o "clube real" em 2019 com o status de um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Mas por 4 anos na equipe, o belga foi mais tratado do que ajudou a equipe. Embora tenha conquistado 8 troféus com o "Real", o mérito de Azar nesse quesito é mínimo.

Portanto, em 4 anos no “Real”, Eden jogou apenas 76 partidas. Na maioria das partidas, ele entrou em campo como substituto apenas no final do jogo. Em sua conta, ele marcou 7 gols e 9 assistências.

Mas Azar simplesmente não conseguiu encontrar uma opção adequada para continuar sua carreira. Como resultado, tendo sido um agente livre desde o verão de 2023, ele decidiu deixar os esportes profissionais.

Mas Azar simplesmente não conseguiu encontrar uma opção adequada para continuar sua carreira. Como resultado, tendo sido um agente livre desde o verão de 2023, ele decidiu deixar os esportes profissionais. É claro que a culpa é das lesões. Nos últimos anos, Eden as sofreu com muita frequência, o que basicamente arruinou sua carreira.

No entanto, os torcedores ainda se lembrarão dele como um dos melhores jogadores da geração. Ele era especialmente bom no "Chelsea". O jogador de futebol deixou uma grande marca na história dos "azuis".

Por que Azar encerrou sua carreira tão cedo?

As constantes lesões são apenas um dos motivos para a saída do esporte profissional. De fato, em 4 anos no "Real", o jogador apresentou uma regressão incrível. Todos perceberam que a situação só iria piorar daqui para frente.

Voltando aos problemas de Azar, pode-se notar que ele deixou o esporte por causa da:

problemas persistentes com excesso de peso, o que, de muitas maneiras, levou a lesões;

falta de motivação, pois mesmo em partidas importantes o jogador não conseguia ajudar sua equipe;

velocidade reduzida, deterioração de outras características .

Muitos disseram que Azar havia se aposentado do futebol em 2019, quando se transferiu para o "Real". De fato, esse acabou sendo o caso.