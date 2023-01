ASSISTIR AO VIVO Union Berlin x Wolfsburg Copa da Alemanha, DFB POKAL, HOJE (31/01), PALPITES

O jogo ENTRE , Union Berlin x Wolfsburg pela Copa da Alemanha , acontece HOJE (31/01) às 16:45 hs. Este jogo é o um dos jogos mais importantes da competição, a partida das fases intermediárias para definir o campeão da Pokal. O mandante da partida será o Union

A partida válida pela Copa da Alemanha não terá transmissão na TV Aberta, mas terá por TV fechada, streaming. É que a ESPN/FOX (CANAIS DISNEY), possuem o direito de transmissão, segundo eles, com exclusividade, e transmitirão a partida. A partir de 2022, ou seja, temporada 22/23 a Disney traz uma novidade para os seus assinantes. Trata-se do STAR+ (STAR PLUS) que conta com o ESPN especial, que transmite a maioria dos jogos envolvendo os Grandes Alemães.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Onde assistir o Union Berlin x Wolfsburg pela Copa da Alemanha ao vivo, grátis e online

Desta forma, a transmissão só ocorrerá pelos aplicativos e sites da empresa de streaming ESPN, e claro, pelas TVs por assinatura. Cabe lembrar que para assistir, é necessário ser assinante e ter uma senha de acesso.

O Union Berlin não poderá contar com os meio-campistas Morten Thorsby e Andras Schafer devido a lesões abdominais e no tornozelo, respectivamente, mas fora isso o lendário técnico do clube tem um time totalmente apto para utilizar.

Jordan Siebatcheu foi nomeado entre os reservas em cada uma das últimas duas vitórias de seu time, depois de enfrentar uma seca de gols nos últimos tempos, mas o internacional dos EUA deve ganhar uma oportunidade desde o início na terça-feira.

O Wolfsburg, por sua vez, viajará sem Lukas Nmecha e Felix Nmecha devido a lesões no joelho e na coxa, respectivamente, que mantêm os dois irmãos afastados no momento.

É improvável que Kovac faça muitas mudanças, apesar de sentir a derrota pela primeira vez em mais de quatro meses contra o Bremen no fim de semana, mas Maxence Lacroix e Joshua Guilavogui são dois jogadores que devem ser convocados desde o início na capital. .

PALPITES E ESCALAÇÕES

16:45 Union Berlin 2 x 1 Wolfsburg

Union Berlin Grill; Jaeckel, Knoche, Leite; Juranovic, Haraguchi, Khedira, Haberer, Griesselmann; Siebatcheu, Michel

Wolfsburg Casteels; Baku, Bornauw, Lacroix, Otavio; Paredes, Arnold, Guilavogui, Gerhardt, Marmoush; Wind

Final da edição 19/20 – DORTMUND x LEIPZIG

Onde assistir a Copa da Alemanha, Taça da Alemanha ou DFB Pokal?

A Deutscher Fußball-Bund-Pokal ou DFB-Pokal é uma competição de futebol disputada na Alemanha anualmente. É o segundo título mais importante do futebol alemão após a Bundesliga. Campeão atual: BORUSSIA DORTMUND. A disputa é feita entre 64 equipes e é disputada desde 1935. A ESPN faz grande cobertura da competição para o Brasil. Assim, como dito anteriormente, a partir de agora a ESPN também está na programação da STAR+ (STAR PLUS) que conta com o ESPN especial, que transmite a maioria dos jogos envolvendo os Grandes Alemães.A edição de 2020/2021, assim com as demais competições pelo mundo, iniciou em Setembro, vai até 2021 e começou sem público.

