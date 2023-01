Auto Esporte-PB pede desculpas a árbitra que foi ofendida por zagueiro do clube

Compartilhe















O Auto Esporte-PB emitiu uma nota oficial na manhã desta terça-feira, pedindo desculpas à árbitra Ruthyanna Camila e prometendo “medida internas” após o zagueiro e capitão do time, Tiago Bob, dizer que, apenas por ser mulher, a árbitra prejudicou a equipe no clássico contra o Botafogo-PB, pelo Campeonato Paraibano Betino 2023.

A polêmica aconteceu na segunda-feira, quando o Auto Esporte-PB enfrentou o Botafogo-PB pela sexta rodada do estadual, no Almeidão, em João Pessoa. Após ser expulso, aos 26 minutos do segundo tempo, Tiago Bob saiu de campo esbravejando contra Ruthyanna Camila, alegando que “é nisso que dá colocar mulher para apitar”.

A árbitra não ouviu o insulto do jogador, mas foi alertada pelo delegado da partida, Gerson Tomaz da Silva Júnior, e relatou o episódio na súmula, afirmando que se sentiu ofendida em sua honra e sua moral.

Na nota, o Auto Esporte-PB pediu desculpas a Ruthyanna e às mulheres que também se sentiram ofendidas pela fala de Tiago Bob. O clube ainda elogiou a árbitra, dizendo que ela “apitou com excelência o Botauto”, e garantiu que “medidas internas serão tomadas a respeito desse caso”.

Ruthyanna Camila, durante o Botauto no Almeidão | Ismar Foto / Diventare Press

Confira a nota do Auto Esporte-PB

O Auto Esporte Clube vem a público se solidarizar e pedir desculpas à árbitra Ruthyanna Camila, que apitou com excelência o BotAuto nesta segunda-feira (30), e também para todas as mulheres que foram ofendidas pela fala do nosso atleta.

Prezamos por mais respeito e inclusão em todas as esferas da sociedade. O lugar da mulher é no futebol sim! E onde mais ela quiser.

Medidas internas serão tomadas a respeito desse caso.

Auto Esporte-PB

Redação Jornal da Paraíba

