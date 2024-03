PALPITES Caxias x Bahia Onde assistir ao vivo e escalações COPA DO BRASIL 2024, HOJE (12/03)

Caxias x Bahia: Onde Assistir ao Jogo da Copa do Brasil

Nesta terça-feira (12), a segunda fase da Copa do Brasil traz um dos jogos mais aguardados: Caxias x Bahia. O confronto está marcado para às 21h30 (horário de Brasília), e o Torcedores traz todas as informações sobre como acompanhar essa partida.

Onde Assistir: Caxias x Bahia será transmitido pelos canais SporTV e Premiere. Os torcedores que têm acesso aos canais da Globo poderão desfrutar da emoção da principal competição eliminatória do futebol brasileiro.

Caxias: O Caxias chega à segunda fase após uma vitória sobre a Portuguesa Santista na fase anterior. Além da Copa do Brasil, a equipe de Caxias do Sul também está focada no Campeonato Gaúcho, onde avançou para as semifinais após derrotar o São José-RS nas quartas de final.

Para o confronto contra o Bahia, o técnico Argel Fuchs contará com o retorno de Tomas Bastos, suspenso na última partida. No entanto, a possível ausência de Galvan devido a lesão pode limitar as mudanças na equipe.

Bahia: O Bahia superou o Moto Club na primeira fase da Copa do Brasil sem grandes dificuldades. Além do torneio nacional, o Tricolor também está disputando a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano, o que exige um esforço extra do elenco.

Após poupar alguns jogadores na partida contra o Jequié pelo Campeonato Baiano, o técnico Rogério Ceni deve contar com o retorno dos titulares para o duelo contra o Caxias. Cauly, Everton e a possível volta de Víctor Cuesta são esperados para reforçar a equipe.

Prepare-se para uma partida emocionante entre Caxias e Bahia pela Copa do Brasil. Não perca nenhum lance dessa disputa decisiva que promete agitar os torcedores das duas equipes.