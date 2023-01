Gama x Goiás: assistir ao vivo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, COPINHA HOJE (06/01), PALPITES

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou Copinha DE 2023, TERÁ a partida entre Gama x Goiás hoje, HOJE (06/01) às 15:15 hs, horário oficial de Brasília. Na Copinha não há mando de campo. O mando é apenas simbólico já que todos os jogos acontecem em São Paulo.

No Brasil, na TV Aberta, poderá transmitir os jogos. Em especial, entretanto, o Globo Esporte.com irá transmitir algumas partidas ao vivo pelo site. O SPORTV também transmitirá algumas partidas, principalmente dos grandes clubes nacionais.

Onde assistir Gama x Goiás pela Copa São Paulo de Futebol Júnior HOJE (05/01) às 15:15 hs

Como informado, o SPORTV transmitirá algumas partidas e o Globo Esporte.com também transmitirá alguns jogos diretamente de seu site. Rede Vida, TV Cultura, MyCujoo e os Facebook da Federação Paulista e da Copinha transmitirão TODOS os jogos. Especialmente para esta partida, confira abaixo quem vai transmitir: SPORTV: Sim, GloboEsporte: não, REDE VIDA: Assista aqui, TV Cultura: Assista aqui,, ELEVEN: Assista Aqui, FPF: Assista Aqui, YOUTUBE Copinha: Assista aqui.

15:15 Gama x Goiás Rodada 2 – SPORTV

11:00 São Carlos 1 x 2 Botafogo Rodada 2 13:00 Tanabi 2 x 1 Real Ariquemes Rodada 2 13:00 Tupã 1 x 0 Parauapebas Rodada 2 13:00 Comercial-SP 1 x 1 Volta Redonda Rodada 2 13:00 Atlético Guaratinguetá 0 x 0 Grêmio Pague Menos Rodada 2 13:00 União Suzano 2 x 0 Vitória da Conquista Rodada 2 13:00 Flamengo-SP 1 x 2 São José-RS Rodada 2 13:00 Paraná 2 x 2 Vitória Rodada 2 15:00 São Bento 1 x 3 Athletico-PR Rodada 2 15:00 Taubaté 1 x 0 Porto Vitória Rodada 2 15:15 Portuguesa 2 x 1 Náutico Rodada 2 15:15 Velo Clube 1 x 1 Cuiabá Rodada 2 15:15 Inter de Limeira 2 x 1 Sport Rodada 2 15:15 Gama 0 x 2 Goiás Rodada 2 15:15 Novorizontino 2 x 0 Figueirense Rodada 2 15:15 Guarulhos 0 x 2 Coritiba Rodada 2 15:15 Ska Brasil 1 x 0 Aster Rodada 2 17:15 Rio Preto 0 x 1 Juazeirense Rodada 2 17:15 Barretos 2 x 0 Picos Rodada 2 17:15 Imperatriz 0 x 3 Fluminense Rodada 2 17:45 Mirassol 2 x 1 Inter de Minas Rodada 2 17:45 Catanduva 0 x 1 Ceilândia Rodada 2 19:30 Ferroviária 2 x0 Zumbi Rodada 2 19:30 América-SP 0 x 4 Palmeiras Rodada 2 20:00 União ABC 1 x 2 Chapecoense Rodada 2 20:00 América-RN 3 x 1 Avaí Rodada 2 21:45 Fast 0 x 2 Corinthians Rodada 2

Copa São Paulo de Futebol Júnior ou Copinha – História

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, também conhecida como Copinha, é uma competição de futebol masculino do Brasil. É organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e inclui clubes de todo o Brasil e, eventualmente, clubes de outros países.

47ª Final da Copa São Paulo de Juniores, entre Corinthians x Flamengo no Pacaembu.

52ª Final da Copa São Paulo de Juniores, entre Palmeiras x Santos no Allianz Parque. Originalmente a competição era chamada de Taça São Paulo de Juvenis, categoria que teve o nome e a idade limite alterado para Juniores em 20 anos no ano de 1981,[1] e era organizada pela Prefeitura de São Paulo, e não pela FPF. Em 1987, o então prefeito Jânio Quadros decidiu não arcar com a Taça São Paulo, que não foi realizada naquele ano.[2]

Disputada desde 1969, acontece sempre no início do ano, de modo que a final seja disputada em 25 de janeiro (dia do aniversário da cidade de São Paulo), no Pacaembu (algumas vezes por motivos externos o local muda). Até 1970 a competição só recebia clubes do estado de São Paulo, mas, a partir de 1971, a competição passou a receber clubes de todo o Brasil. Desde então, a Copinha, apelido dado a competição, é um torneio muito observado por imprensa, torcida, empresários e clubes, uma vez que é considerada a principal oportunidade para se descobrir futuros craques do futebol brasileiro.

