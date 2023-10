Hotel Globo será local de observação do eclipse solar na tarde deste sábado

O Hotel Globo será um dos locais de observação do eclipse anular do sol que acontece neste sábado (14). Uma equipe do Clube de Astronomia estará no local e vai disponibilizar equipamentos para visualização do fenômeno, que só deve se repetir em 2045. A concentração será a partir das 14h30, mas o eclipse só tem início às 15h31, em João Pessoa, se encerrando com o pôr do sol. A expectativa da organização é reunir cerca de 300 pessoas.

“Nós realizamos uma conversa e uma parceria com o Clube de Astronomia para que possamos acolher o projeto deles e dar condições para que o público possa ter essa experiência, que é única da natureza, sendo o Hotel Globo e João Pessoa espaços privilegiados para vivenciar esse momento, sobretudo, para a juventude que não teve nenhuma experiência com eclipse acaba se tornando um fenômeno extremamente raro e importante”, afirma o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves.

Ele ressalta que João Pessoa é uma cidade privilegiada nesse aspecto da sua localização geográfica e pelo céu limpo que tem. “Tudo isso é facilitador e a Funjope acolheu o projeto, abraçou a ideia e estamos trabalhando juntos para que todos possam ter a melhor experiência”, acrescenta.

Jonathan Galdino de Oliveira, um dos membros do Clube de Astronomia, afirmou que a equipe estará no local com uma hora de antecedência. “Isso para conseguir atender o número máximo de pessoas, para que elas tenham contato com os telescópios e saber como esses instrumentos funcionam, tirarmos as dúvidas”, explicou.

Serão disponibilizados dois telescópios que terão filtros apropriados e seguros para observação. Esses filtros diminuem em 99,99% a luz solar, barrando os raios ultravioletas e infravermelhos que são nocivos à visão. Também haverá imagens ao vivo do eclipse em uma projeção num telão.

Os organizadores estão programando a projeção de imagens num telão direto de uma câmera que estará acoplada nos telescópios. “É uma ideia que vamos tentar concretizar, mas se não der certo, vamos ter as imagens num link ao vivo gravadas em uma cidade da Paraíba que também terá o eclipse em fase total. O anel de fogo é o que mais chama a atenção das pessoas”.

Jonathan explica que o propósito inicial de fazer o evento no Hotel Globo tem a ver com a vista limpa, desobstruída no horizonte, sem prédios, árvores e postes para não atrapalhar a observação. “Após sondagens em diversos locais de João Pessoa, encontramos o Hotel Globo e percebemos que seria um ótimo lugar para observação. A Funjope e a direção do Hotel Globo estão nos dando apoio logístico para o evento. Nós agradecemos”, acrescenta.