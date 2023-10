saiba como foi planejada obra que é cartão postal de Campina Grande

Enivaldo Ribeiro deu o pontapé inicial do que seria a sede do forró em Campina Grande. Anos depois, Ronaldo Cunha Lima decidiu “profissionalizar” o evento ali existente, construindo a Pirâmide, batizando o local de “Forródromo”. O Parque do Povo, juntamente com a Pirâmide ali inserida, seria inaugurado em 14 de maio de 1986 e no dia 31 do mesmo mês, seria o palco da festa que consagraria Campina Grande nacionalmente com o “Maior São João do Mundo”.