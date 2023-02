Campinense x Nacional de Patos: assista, ao vivo, à partida pelo Campeonato Paraibano

Compartilhe















CLIQUE AQUI e assista, ao vivo, à partida entre Campinense e Serra Branca, no Amigão.

Veja também Jailson se destaca no Al-Talaba e festeja liderança do clube no Campeonato do Iraque

Se você ainda não é assinante, CLIQUE AQUI e adquira um dos pacotes de transmissão.

Campeonato paraibano

campinense

destaques

Nacional de patos

Cadu Vieira

Formado em Letras e em Jornalismo. Editor do ge Paraíba. Atua na Rede Paraíba de Comunicação desde 2010.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Esportes

Danylo Maia elogia o Grêmio, mas sonha com Campinense avançando de fase na Copa do Brasil

Para o mandatário da Raposa, o Tricolor Gaúcho trará tradição e força futebolística para a Paraíba. Mas ainda segundo ele, o Rubro-Negro encarará o jogo em busca de avançar de fase.

Esportes

Copa do Brasil: Campinense recebe o Grêmio; Botafogo-PB pega o Águia de Marabá

Raposa precisa vencer seu jogo, enquanto o Belo precisa empatar para avançar no torneio. Lembrar que a primeira fase é feita com partidas únicas. A CBF ainda divulgará as datas dos confrontos.

Esportes

Jailson se destaca no Al-Talaba e festeja liderança do clube no Campeonato do Iraque

Paraibano revelado pelo CSP festejou o feito da equipe iraquiana, que assumiu a ponta da competição nacional de futebol pela primeira vez após 15 rodadas.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter