Nesta quinta-feira

Prefeitura promove aulão carnavalesco com alunos do projeto Saúde em Movimento

08/02/2023 | 19:00 | 77

A Prefeitura de João Pessoa promove, na tarde desta quinta-feira (9), um aulão com alunos do projeto Saúde em Movimento, que contará com temas carnavalescos. O evento, marcado para às 16h no Parque Solon de Lucena, é uma iniciativa das Secretarias Municipais de Saúde (SMS), de Educação e Cultura (Sedec) e de Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

Para Nicolas Ferreira, coordenador do projeto Saúde em Movimento da SMS, o objetivo do evento é levar um pouco dos festejos carnavalescos em forma de aula, promovendo bem-estar e mostrando aos cidadãos de João Pessoa que eles podem ter saúde como forma de atividade física em diversos bairros da Capital.

“O sentido do aulão carnavalesco é fazer com que as pessoas de todos os polos da cidade se encontrem, possam trocar ideias e novas amizades, assim como fazer com que elas participem de um carnaval de uma forma diferente. No final, ainda teremos uma orquestra de frevo para darmos uma volta na lagoa, trazendo um clima onde todos possam festejar o carnaval com saúde”, destacou Nicolas Ferreira.

Serviços – Além do aulão, a ação também contará com uma tenda, oferecendo diversos serviços, a exemplo de verificação de pressão arterial, vacinas contra a Covid-19, DT e Hepatite B. Para o evento estão sendo esperadas cerca de 500 pessoas.

Para ter acesso aos locais onde são realizadas as aulas do projeto Saúde em Movimento, clique neste link.