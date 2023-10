Halloween é comemorado com enriquecimento ambiental no zoológico da Bica

27/10/2023 |

07:00 |

39

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) aderiu à magia e o mistério do Halloween transformando a alimentação dos animais em uma experiência emocionante e temática. O enriquecimento ambiental alimentar temático é uma iniciativa da equipe do setor de Divisão do Zoológico.

Os animais recebem refeições personalizadas, preparadas de acordo com suas dietas e preferências, e com um toque especial de Halloween. Esta iniciativa não é apenas sobre comida e diversão. É uma oportunidade de nutrir os animais e estimular as mentes de maneira divertida e envolvente, além de oferecer aos visitantes a chance de conhecer um pouco da rotina de cuidados com os animais no zoológico.

“Na Bica, o Halloween é uma época para celebrar com respeito e apreço pelos animais que compartilham este espaço conosco. Junte-se a nós nesta temporada de Halloween e faça parte dessa experiência de enriquecimento ambiental alimentar” , convida Cíntia Cleub, zootecnista da Bica.

A programação de Halloween na Bica prossegue nesta sexta-feira (27), a partir das 9h.

Serviço – A Bica está localizada na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, bairro do Roger. O ingresso custa R$3,00 por pessoa, sendo isentas crianças com até 7 anos e idosos acima de 65 anos.