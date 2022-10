Violência doméstica

Centro de Referência da Mulher encerra mês de aniversário com diversas capacitações, dinâmicas e homenagens

30/09/2022 | 19:00 | 49

Com uma programação diversificada, que contou com oficinas profissionalizantes, dinâmicas em grupo e homenagens, a Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM) comemorou os 15 anos de funcionamento do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, neste mês de setembro.

O espaço, que funciona no Centro de João Pessoa, é um lugar onde as mulheres são acolhidas, orientadas e encaminhadas para a rede de atendimento, por meio de uma ação intersetorial. Cerca de 100 mulheres são atendidas mensalmente no serviço.

Para a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de João Pessoa, Nena Martins, a manutenção do Centro de Referência é de extrema importância para continuar combatendo os crimes contra mulheres. “É um trabalho de muita dedicação às vítimas que procuram atendimento e assistência, a prova de todo o esforço da equipe da Prefeitura que atua no Centro de Referência. Além de ser um lugar de acolhimento e que salva vidas, também capacita e oferece meios para inserção das mulheres vítimas de violência no mercado de trabalho. É preciso sempre lembrar que a luta da mulher é todo dia e em todos os espaços”, ressaltou.

Homenagens – Durante o mês de aniversário do Centro de Referência, a Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres realizou, na Praça das Mulheres do Parque Solon de Lucena, um ato para homenagear vítimas de feminicídio.

Na oportunidade, foram revitalizadas as placas com dados de mulheres assassinadas e também foram plantadas mudas de Ipê Roxo para simbolizar as vítimas de feminicídio em João Pessoa. A atividade contou com a presença de familiares das vítimas, movimentos de mulheres e autoridades.

O espaço dedicado às placas busca chamar a atenção para a violência contra as mulheres e sensibilizar a população para o alto índice de homicídios contra mulheres na Paraíba e no Brasil.

Demanda espontânea – Depois de prestar a queixa na delegacia especializada, a mulher pode procurar o Centro de Referência espontaneamente ou por orientação da própria autoridade policial. Lá, ela será acolhida e receberá atendimento especial para a superação do ciclo da violência. O Centro disponibiliza o telefone 0800 283 3883 para mais informações.

Para Liliane Oliveira, coordenadora do Centro de Referência da Mulher, o serviço é essencial para que mulheres, a partir dos 18 anos, possam encerrar o ciclo de violência. “O lugar da denúncia é a delegacia. O Centro de Referência é o lugar do acolhimento. Temos uma equipe multidisciplinar com psicólogas, advogadas e terapeutas holísticas para fazer o acompanhamento. Nosso trabalho também é motivacional. Nenhuma das seis mil mulheres atendidas durante esse tempo de funcionamento do Centro foi vítima de feminicídio. Todas tiveram sua dignidade resgatada. Isso tem um grande significado para nós, porque conseguimos salvar mais de seis mil vidas”, enfatizou.

Serviços oferecidos:

-Social: Acolhimento à mulher em situação de violência, identificando suas necessidades e encaminhando para os serviços da rede;

-Psicológico: Oferece suporte emocional na perspectiva do rompimento do ciclo de violência e da redução dos danos emocionais causados pela violência vivenciada, através da psicoterapia grupal e individual, de atividades em grupo, articulado aos setores internos e/ou externos;

-Jurídico: Acompanha as ações penais junto à Polícia e Justiça, além de orientar sobre os direitos das mulheres;

-Arte-educação: Resgate do potencial criativo, estimulando a autonomia e transformação através de atividades artísticas individuais ou em grupo;

-Terapia holística: Traz mais autoconsciência corporal, emocional, mental e espiritual, tratando o ser humano como um todo.