Seleção da Prefeitura de Junco do Seridó abre prazo de inscrições nesta segunda (9)

O prazo de inscrições do processo seletivo da Prefeitura de Junco do Seridó, no Seridó da Paraíba, abre nesta segunda (9) com a oferta de 60 vagas. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Secretaria de Educação do município e as vagas são distribuídas em diversas áreas, dentre os níveis médio e superior. A Ápice Consultoria foi a banca organizadora escolhida para organizar o certame.

O prazo de inscrições inicia nesta segunda (9) e termina dois dias depois, em 11 de janeiro, com os candidatos devendo realizar as inscrições presencialmente na sede da Secretaria de Educação do município, na avenida Balduíno Guedes, 1014, Centro de Junco do Seridó, das 8h30 às 12h e de 13h às 16h.

Para confirmar a inscrição, o candidato deverá realizar o pagamento de uma taxa de inscrição até 12 de janeiro, que varia de acordo com o nível de escolaridade do cargo, sendo a taxa de R$ 80 para nível médio e R$ 90 para superior.

São 60 vagas oferecidas no certame, dentre 41 funções disponíveis. A remuneração pode chegar a R$ 2.884, mas alguns cargos têm o acréscimo de gratificações. Para os cargos de nível médio, os candidatos devem passar por três etapas, já para os cargos de nível superior, serão realizadas duas etapas na seleção. Entre 9 de janeiro e 1º de fevereiro acontecem as fases de entrevistas, avaliação curricular e prova de títulos. Em 3 de fevereiro será divulgado o resultado final do concurso.

